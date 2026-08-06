Meta представила АИ-агента Мусе Коде для крупных кодовых баз

Несколько отстающая от лидеров в сфере искусственного интеллекта компания Meta сделала важный шаг, чтобы сократить этот разрыв. На новой неделе был представлен терминальный агент для написания кода, предназначенный для помощи разработчикам в работе с крупными и сложными кодовыми базами. Сейчас этот инструмент работает в режиме бета-тестирования и способен автоматизировать широкий спектр задач программной инженерии. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, глава Meta Марк Цукерберг сообщил на своей странице в социальной сети, что агент Мусе Коде выполняет полноценные задачи в крупных репозиториях. В частности, система может самостоятельно планировать изменения, писать код и проверять результаты.

Система параллельно работающих субагентов

Этот агент, устанавливаемый одной командой, работает на основе представленной Meta ранее модели для написания кода Мусе Спарк. При выполнении крупных проектов система запускает собственных вспомогательных субагентов, которые работают одновременно и параллельно.

По объяснению Марка Цукерберга, если задача достаточно масштабна, она разделяется между субагентами, работающими параллельно в отдельных изолированных средах. При этом основная копия пользователя не затрагивается. Во время тестирования агент смог одновременно создать шесть функций для игры без конфликтов.

Рыночная конкуренция и ценовое преимущество

Этот шаг призван укрепить позиции Meta в конкуренции с другими инструментами искусственного интеллекта, такими как Кодекс от OpenAI и Claude Коде от Anthropic. С помощью новой разработки компания также стремится создать более привлекательную экосистему для разработчиков.

Глава Meta Суперинтеллигенке Лабс Александр Ванг в интервью Валл Стрит Джурнал отметил, что для большинства рабочих процессов и сценариев использования это будет чрезвычайно удобным выбором, особенно с точки зрения цены. В последнее время компания активно инвестирует огромные средства в развитие искусственного интеллекта.

Напомним, в июне Meta начала выводить возможности искусственного интеллекта не только на поддержку рекламного бизнеса, но и на корпоративный рынок. Тогда был представлен агент для обслуживания и поддержки клиентов, а нынешний агент Мусе Коде стал логичным продолжением этой стратегии компании.