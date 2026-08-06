Как венчурный фонд Лигхтспид нашёл сотрудницу через Instagram

В начале текущего года известный венчурный фонд Лигхтспид объявил о присоединении к своей команде Клер Зоу — известного автора технологического контента и инвестора. Это назначение привлекло внимание всего технологического сообщества, поскольку сделка началась с личного сообщения — Директ — в социальной сети Instagram. По данным иксбт.ком, этот необычный процесс подбора продемонстрировал новую медиастратегию компании и современные методы найма. Об этом TechCrunch.ком сообщает .

У Клер Зоу более 100 тысяч подписчиков в TikTok и свыше 250 тысяч в Instagram. На этих платформах она простым и понятным языком рассказывает о главных технологических тенденциях дня. По её словам, многие люди хотят участвовать в создании технологий будущего и узнавать о них, однако факты часто преподносятся недостаточно доступно. Заполнение этого пробела стало одной из её главных задач.

Венчурные инвестиции и мир новых медиа

Зоу и директор Лигхтспид Джош Машис рассказали в экономическом и технологическом подкасте о своей стратегии по расширению присутствия в социальных сетях. Сегодня венчурные фонды отказываются от традиционных подходов и стремятся напрямую взаимодействовать со своей аудиторией. С помощью новых медиа они планируют не только находить будущих основателей стартапов, но и помогать компаниям, получающим поддержку венчурного фонда, рассказывать о себе широкой публике.

Как объяснил Джош Машис, в последние годы традиционная журналистика сокращается из-за увольнений в СМИ и консолидации отрасли. В результате молодым стартапам стало сложнее рассказывать общественности о своих идеях и истории привлечения финансирования. Лигхтспид пытается решить эту проблему, расширяя собственную медиасеть и создавая новые возможности.

Практическая польза социальных сетей

Активность в социальных сетях позволяет фонду не только привлекать перспективных основателей, но и получать отзывы о новых технологиях и инвестициях в режиме реального времени. Например, по словам Зоу, пока круги Кремниевой долины готовились инвестировать в очередной стартап в сфере искусственного интеллекта, она заметила, что представители поколения З критически воспринимают искусственный интеллект, в отличие от традиционных взглядов, когда говорила об этом в своих видео.

Такой открытый и живой диалог помогает понять, как люди используют технологии и какие истории оказывают наибольшее влияние. Пока стороны видят первые положительные результаты этой медиастратегии. В будущем планируется развивать это направление, знакомить будущих основателей с венчурной экосистемой и запускать новые проекты в этой области.