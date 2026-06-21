Конфликт между Anthropic и администрацией Трампа: что происходит на рынке искусственного интеллекта

Ограничения, введенные администрацией действующего президента США Дональда Трампа в отношении компании Anthropic, вызвали большой резонанс в мире искусственного интеллекта (AI). Из-за приказа по экспортному контролю компания была вынуждена перевести свои новейшие модели — платформы Fable 5 и Mythos 5 — в офлайн-режим. Это решение подняло на повестку дня не только вопросы конкуренции между технологическими гигантами, но и проблемы цифрового суверенитета и национальной безопасности. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает сообщает.

В подкасте Equity издания TechCrunch отмечается, что отношения между Anthropic и Белым домом складываются гораздо холоднее, чем с другими AI-лабораториями. По имеющимся данным, правительство обеспокоено тем, что этими моделями могут воспользоваться представители иностранных государств. Однако представители Anthropic, аргументируя тем, что технически определить гражданство пользователей невозможно, а среди сотрудников самой компании много иностранцев, предпочли полностью отключить модели.

Безопасность или хитрость в конкуренции?

Интересно, что причиной данной ситуации, как утверждается, стало вмешательство компании Amazon . Согласно сообщениям, исследователи Amazon нашли способ обойти систему безопасности модели Fable 5, о чем генеральный директор Amazon Энди Джесси лично уведомил Белый дом. После этого события развивались стремительно, и в пятницу вечером компании Anthropic было дано указание остановить работу моделей.

Ведущие специалисты по кибербезопасности уже обратились к Дональду Трампу с открытым письмом, призывая отменить этот приказ. По их мнению, удаление с рынка моделей с передовыми возможностями кибербезопасности может нанести ущерб внутренним системам обороны США, так как эти технологии критически важны не только для атак, но и для защиты сетей.

Изменения на рынке и последствия

Вопрос о том, кто заинтересован в этом конфликте, занимает многих. С одной стороны, конкуренты, такие как OpenAI и Google, могут воспользоваться временным отступлением Anthropic. С другой стороны, этот «запрет» служит своеобразным рекламным ходом для Anthropic. Эксперты, используя фразу «все любят плохих парней», предполагают, что эта ситуация может повысить престиж компании.

Эта новость значима и для узбекистанских пользователей и местных разработчиков. Подобные ограничения в глобальном масштабе свидетельствуют о том, что региональные ограничения при использовании инструментов искусственного интеллекта могут усилиться. Пока остается неизвестным, когда вернутся модели Anthropic или смягчит ли администрация Трампа свои требования.