Занятость ракет SpaceX под Starlink поставила рынок в трудное положение

·34·Технологии
Занятость ракет SpaceX под Starlink поставила рынок в трудное положение

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, задействует свои ракеты Falcon 9 для расширения глобальной спутниковой сети Starlink, тем самым резко ограничивая возможности для внешних заказчиков. По данным иксбт.ком, эта ситуация стала серьезным испытанием для многих стартапов и других операторов в космической индустрии, вынуждая их годами ждать будущих запусков. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

Согласно статистическим данным, если в 2020 году 54 процента пусков Falcon 9 приходилось на миссии Starlink, то к 2026 году этот показатель вырос примерно до 79 процентов. В результате нескольким крупным спутниковым компаниям сообщили, что свободные места для вывода их аппаратов в космос появятся только в 2028–2029 годах.

Финансовые приоритеты и бизнес-модель

Возникновение такой ситуации обусловлено специфической бизнес-моделью SpaceX. Для компании, которая одновременно является крупным коммерческим оператором пусков и владельцем крупнейшей в мире спутниковой группировки, гораздо выгоднее выводить в космос собственные аппараты. В частности, в 2025 году проект Starlink принес около 11,4 миллиарда долларов дохода, обеспечив 60 процентов общей выручки SpaceX, в то время как традиционный бизнес по запуску ракет принес около 4,1 миллиарда долларов.

В своей документации компания открыто указывает, что может отдавать приоритет собственным полезным нагрузкам в ущерб государственным контрактам США и коммерческим клиентам. По мере расширения сети Starlink эта мотивация только усиливается. А на рынке уже сейчас действуют более 500 американских компаний, занимающихся разработкой спутников, а общий объем инвестиций в них с 2000 года оценивается в 50 миллиардов долларов.

Альтернативные меры в индустрии и перспективы будущего

Для большинства молодых компаний Falcon 9 пока остается самым оптимальным и недорогим способом вывода аппаратов на орбиту. Однако ситуацию усложняет и рост цен: если в 2013 году стоимость одного запуска ракеты оценивалась примерно в 54 миллиона долларов, то теперь эта цена достигла 74 миллионов долларов. Проблема затрагивает не только стартапы, но и проект спутникового интернета компании Amazon, поскольку полеты ракет Вулкан от Унитед Лаунч Аллианке были временно приостановлены.

В условиях возникшего дефицита участники рынка вынуждены искать новые альтернативы. Например, Rocket Lab объявила о покупке спутникового оператора Иридиум за 8 миллиардов долларов с целью усиления контроля над собственной инфраструктурой. Ожидается, что смягчить данные ограничения сможет только ввод в регулярную эксплуатацию тяжелой ракеты Starship и существенное увеличение общей пусковой мощности SpaceX.

SpaceXStarlinkFalcon 9StarshipКосмические технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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