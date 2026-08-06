HP, Asus и Acer начали использовать память CXMT

·54·Технологии
HP, Asus и Acer начали использовать память CXMT

На фоне острого дефицита DRAM на мировом компьютерном рынке ведущие производители, такие как HP, Asus и Acer, начали использовать в своих ноутбуках оперативную память китайской компании CXMT. Как сообщает Никкеи Асиа, речь пока идет об ограниченном количестве устройств, предназначенных для регионов за пределами рынка США. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно имеющимся данным, многие крупные производители персональных компьютеров недавно успешно завершили проверку совместимости чипов ЧангКсин Меморй Течнологиес (CXMT) и начали внедрять их в свои устройства. Однако пока продукция этого китайского производителя используется в ограниченном числе линеек ноутбуков и в минимальных объемах.

Осторожность в отрасли и геополитические факторы

Участники рынка действуют крайне осторожно из-за политических и рыночных факторов. В частности, компания CXMT находится в центре внимания властей США. Пентагон заявил о связи предприятия с китайским военно-промышленным сектором, а американские законодатели выступают за внесение компании в черный список.

Кроме того, мировые бренды опасаются ухудшения отношений с традиционными поставщиками, такими как Samsung Электроникс, СК хйникс и Микрон, контролирующими основную долю рынка DRAM. Компания Acer подтвердила, что сотрудничает с несколькими глобальными поставщиками, чтобы управлять изменением стоимости комплектующих и повысить стабильность цепочек поставок, однако не раскрыла конкретных производителей памяти.

Ситуация на рынке и влияние искусственного интеллекта

Резкий рост спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта вызвал глобальный дефицит памяти. Возникшее ограниченное предложение привело к скачку цен. В частности, за последний год стоимость оперативной памяти для самостоятельной сборки компьютеров выросла более чем на 400%, что серьезно повлияло на цену игровых ПК.

В то же время источники Никкеи отмечают, что память CXMT не обязательно будет дешевле продукции Samsung. Ее использование может быть связано прежде всего с необходимостью гарантированно получать дополнительные объемы памяти, а не с сокращением расходов.

Рынок сборки ПК и перспективы CXMT

Ожидается, что выход нового игрока на рынок частично снизит общее давление. В частности, такие производители материнских плат, как Гигабйте, также объявили о поддержке памяти CXMT. Компания смогла увеличить стоимость своих акций на Шанхайской фондовой бирже на 466% и направляет основные инвестиции не на производство ХБМ, а на расширение выпуска традиционной DRAM.

HPAsusAcerCXMTDRAM
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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