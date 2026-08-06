Клавиё приобрела стартап Агенкй, специализирующийся на искусственном интеллекте

·37·Технологии
Клавиё приобрела стартап Агенкй, специализирующийся на искусственном интеллекте

Публичная платформа Клавиё, специализирующаяся на автоматизации маркетинга в электронной коммерции, включила в свой состав стартап Агенкй, основанный Элиас Торрес для развития технологий искусственного интеллекта. По данным TechCrunch, распространённым изданием TechCrunch, эта покупка также примечательна тем, что вновь объединила профессиональные пути двух ведущих представителей технологической отрасли спустя много лет. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Финансовые условия сделки не раскрываются. По имеющимся данным, основанная в 2023 году компания Агенкй за короткое время успела привлечь в общей сложности 32 миллиона долларов инвестиций от крупных венчурных фондов, включая Секуоиа, Менло Вентурес и Феликис.

Кадровые изменения и возможности искусственного интеллекта

Одним из основных условий сделки стало назначение Элиас Торрес на должность директора по продукту (КПО) в Клавиё. Вместе со своей командой из 25 человек он будет работать над дальнейшим совершенствованием ИИ-агентов в составе Клавиё.

В настоящее время компания сосредоточена на двух основных продуктах на базе искусственного интеллекта:

  • Компосер — инструмент для автоматического создания маркетинговых кампаний
  • Кустомер Агент — система для управления послепродажной поддержкой, включая возврат товаров и отслеживание заказов
По словам основателя и генерального директора Клавиё Эндрю Биалецкого, эти технологии будут доступны более чем 200 тысячам компаний — пользователей платформы, а в ближайшие годы планируется увеличить этот показатель до нескольких миллионов.

Партнёрство, найденное спустя годы

Для Элиас Торрес эта сделка имеет особое символическое значение в его профессиональной карьере. Он опытный предприниматель, ранее основавший такие успешные проекты, как Перформабле (приобретённый ХубСпот в 2011 году) и Дрифт (проданный Виста Экуитй в 2021 году за 1,2 миллиарда долларов).

Интересно, что в 2010 году, во время работы над Перформабле, Торрес нанял Эндрю Биалецкого, недавно окончившего Гарвардский университет, в качестве одного из первых инженеров и обучил его динамике стартапов на ранних этапах. В свою очередь, когда в 2015 году Биалецкий привлекал первые внешние инвестиции для Клавиё, он пригласил Торрес в этот сид-раунд в качестве бизнес-ангела.

В сентябре 2023 года Клавиё провела IPO с оценкой в 9,2 миллиарда долларов. Хотя акции Клавиё, как и бумаги других СааС-компаний, переживали рыночные колебания, руководители считают, что многолетнее владение данными клиентов даёт платформе значительное преимущество перед такими конкурентами, как Декагон и Сиерра.

KlaviyoAgencyElias TorresИскусственный ИнтеллектТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

OpenAI выплатит 3,2 миллиона долларов по иску Министерства юстиции СШАOpenAI выплатит 3,2 миллиона долларов по иску Министерства юстиции СШАСегодня, 11:28SpaceX увеличит свои вычислительные мощности более чем в пять разSpaceX увеличит свои вычислительные мощности более чем в пять разСегодня, 10:50В Лондоне на месте исторической пивоварни построят крупный дата-центрВ Лондоне на месте исторической пивоварни построят крупный дата-центрСегодня, 09:22В Техасе на месте выставочного комплекса построят дата-центр мощностью 245 МВВ Техасе на месте выставочного комплекса построят дата-центр мощностью 245 МВСегодня, 08:50Подключение новых дата-центров к сети в Техасе временно приостановленоПодключение новых дата-центров к сети в Техасе временно приостановленоСегодня, 05:25Почему инвесторы Венесур работают с креаторами-инвесторамиПочему инвесторы Венесур работают с креаторами-инвесторамиСегодня, 03:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет