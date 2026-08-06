Клавиё приобрела стартап Агенкй, специализирующийся на искусственном интеллекте

Публичная платформа Клавиё, специализирующаяся на автоматизации маркетинга в электронной коммерции, включила в свой состав стартап Агенкй, основанный Элиас Торрес для развития технологий искусственного интеллекта. По данным TechCrunch, распространённым изданием TechCrunch, эта покупка также примечательна тем, что вновь объединила профессиональные пути двух ведущих представителей технологической отрасли спустя много лет. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Финансовые условия сделки не раскрываются. По имеющимся данным, основанная в 2023 году компания Агенкй за короткое время успела привлечь в общей сложности 32 миллиона долларов инвестиций от крупных венчурных фондов, включая Секуоиа, Менло Вентурес и Феликис.

Кадровые изменения и возможности искусственного интеллекта

Одним из основных условий сделки стало назначение Элиас Торрес на должность директора по продукту (КПО) в Клавиё. Вместе со своей командой из 25 человек он будет работать над дальнейшим совершенствованием ИИ-агентов в составе Клавиё.

В настоящее время компания сосредоточена на двух основных продуктах на базе искусственного интеллекта:

Компосер — инструмент для автоматического создания маркетинговых кампаний

Кустомер Агент — система для управления послепродажной поддержкой, включая возврат товаров и отслеживание заказов

По словам основателя и генерального директора Клавиё Эндрю Биалецкого, эти технологии будут доступны более чем 200 тысячам компаний — пользователей платформы, а в ближайшие годы планируется увеличить этот показатель до нескольких миллионов.

Партнёрство, найденное спустя годы

Для Элиас Торрес эта сделка имеет особое символическое значение в его профессиональной карьере. Он опытный предприниматель, ранее основавший такие успешные проекты, как Перформабле (приобретённый ХубСпот в 2011 году) и Дрифт (проданный Виста Экуитй в 2021 году за 1,2 миллиарда долларов).

Интересно, что в 2010 году, во время работы над Перформабле, Торрес нанял Эндрю Биалецкого, недавно окончившего Гарвардский университет, в качестве одного из первых инженеров и обучил его динамике стартапов на ранних этапах. В свою очередь, когда в 2015 году Биалецкий привлекал первые внешние инвестиции для Клавиё, он пригласил Торрес в этот сид-раунд в качестве бизнес-ангела.

В сентябре 2023 года Клавиё провела IPO с оценкой в 9,2 миллиарда долларов. Хотя акции Клавиё, как и бумаги других СааС-компаний, переживали рыночные колебания, руководители считают, что многолетнее владение данными клиентов даёт платформе значительное преимущество перед такими конкурентами, как Декагон и Сиерра.