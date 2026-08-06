Муве привлекла 250 миллионов долларов на развитие инфраструктуры индустрии роботакси

Компания Муве, начавшая работу в сфере финансирования автомобилей и впоследствии расширившая деятельность до услуг пассажирских перевозок в Африке и других регионах, привлекла 250 миллионов долларов в инвестиционном раунде. По данным TechCrunch, в результате этого финансирования общая оценка компании достигла 2,1 миллиарда долларов, что укрепит её позиции на рынке автономного транспорта. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Основанная в Нигерии в 2020 году компания со штаб-квартирой в Дубае завершила последний раунд финансирования Сериес К под руководством Мубадала Инвестмент Компани. Вовен Капитал и Ион Пакифик также выступили со-лидерами этого раунда. Сейчас Муве владеет и управляет автопарком из 42 тысяч автомобилей в 14 странах мира, а также продолжает оказывать финансовую поддержку водителям гиг-экономики при покупке транспортных средств.

Новый шаг на рынке автономных автомобилей

Как объяснил сооснователь и генеральный директор компании Лади Делано, переход к автономному транспорту начался в начале 2023 года. Тогда были проанализированы четыре ключевых участника отрасли: разработчики программного обеспечения, автопроизводители, онлайн-платформы вроде Uber и потребители. Выяснилось, что никто из них не хочет напрямую владеть транспортными средствами.

&лакуо;Кому принадлежит автомобиль в таком мире? Кто им управляет? Кто занимается обслуживанием, техническим осмотром, уборкой и потерянными вещами?&ракуо; — задаётся вопросом Делано. В поисках ответов на эти вопросы Муве осознала, что может перенести накопленный опыт управления и финансирования крупного автопарка в мир автономных автомобилей.

Стратегическое партнёрство с Ваймо

Представители компании заявили, что с 2023 года вели переговоры со всеми ведущими разработчиками автономного транспорта и в итоге заключили первое партнёрство с Ваймо. Сегодня Муве выступает оператором автопарка Ваймо в Финиксе, Майами и Лас-Вегасе, а в будущем — и в Лондоне.

Хотя сейчас Муве напрямую не владеет этими автомобилями, в будущем компания планирует приобретать роботакси за счёт привлечённых заёмных средств. Также стало известно, что компания уже владеет роботакси другого производителя автономного транспорта, однако имя партнёра не раскрывается.

Планы на будущее и новые рабочие места

Новые инвестиции в размере 250 миллионов долларов в основном будут направлены на расширение бизнеса по управлению парком автономных автомобилей. В рамках этого процесса планируется нанять около 350 новых специалистов. Кроме того, ожидается, что традиционный бизнес мобильности достигнет полной рентабельности уже в этом году.

Часть средств будет направлена на строительство автоматизированных депо, известных как «Нестс». Эти центры будут работать круглосуточно и позволят полностью автоматизировать с помощью робототехники зарядку автомобилей, техническое обслуживание и уборку. Конечная цель компании — владеть и управлять сотнями тысяч роботакси.