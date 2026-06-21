Автопилот Tesla стал причиной очередной трагедии: в Техасе электромобиль врезался в дом

В городе Кэти, штат Техас (США), произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с участием электромобиля Tesla. Автомобиль под управлением системы автопилота на высокой скорости вылетел с дороги и врезался в жилое здание, в результате чего один человек погиб. Данный инцидент вновь вывел на повестку дня споры о безопасности беспилотных технологий компании под руководством Илона Маска. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным офиса шерифа округа Харрис, происшествие случилось в пятницу около 20:00. Водитель электромобиля Tesla Model 3 Майкл Батлер подтвердил, что во время движения использовал функцию автономного управления. Однако система внезапно потеряла контроль, и машина на большой скорости пробила стену кирпичного дома у дороги.

Сила удара была настолько велика, что женщина по фамилии Авила, находившаяся внутри здания, получила тяжелые травмы тела. Санитарный вертолет, оперативно прибывший на место происшествия, доставил пострадавшую в больницу, но, несмотря на усилия врачей, женщина скончалась. Этот случай стал очередным горьким примером того, как технический сбой может стоить человеческой жизни.

Расследование и техническая экспертиза

Записи с камер наблюдения зафиксировали, что Tesla двигалась по спокойной жилой улице со скоростью, значительно превышающей норму. В результате столкновения помимо человеческой жертвы был нанесен серьезный материальный ущерб жилому зданию. По сообщению иксбт.ком, сам водитель также обратился за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести.

Согласно предварительным выводам следствия, в крови водителя Майкла Батлера не обнаружено следов алкоголя или наркотических веществ. Он активно сотрудничает со следствием и дает показания. На данный момент официальных обвинений в адрес водителя не предъявлено, однако правоохранительные органы продолжают детально изучать причины аварии.

Специалисты сейчас проверяют состояние системы автопилота Tesla в тот момент и выясняют, почему она не смогла распознать препятствие. Подобные случаи призывают водителей электромобилей, в частности моделей Tesla, которые активно выходят на рынок Узбекистана, быть более бдительными. Эксперты неоднократно повторяли: каким бы совершенным ни казалась система автопилота, она все еще не гарантирует полную безопасность.

Tesla пока не сделала официального заявления по поводу данного происшествия. Ожидается, что Национальное управление безопасностью движения на дорогах США (НХТСА) также проведет отдельное расследование этой катастрофы. Подобные технические сбои могут негативно повлиять на стоимость акций компании и рейтинг надежности бренда.