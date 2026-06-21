Дассаулт Falcon 10Кс совершил первый полет: новая эра в мире бизнес-авиации

Французская компания Дассаулт Авиатион впервые подняла в воздух свой новейший и самый мощный бизнес-джет — модель Falcon 10Кс. Этот полет стал важным событием не только в истории компании, но и в сегменте частной авиации всего мира. Новый флагман заставляет пересмотреть существующие стандарты отрасли благодаря своим техническим возможностям и дальности полета. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

Испытательный полет был осуществлен с аэродрома Бордо-Мериньяк во Франции и продлился около двух с половиной часов. По данным Иксбт.ком, самолет под управлением опытных пилотов Себастьена Дюпон де Динеша и Фабриса Дюнака вел себя в воздухе ожидаемо. В ходе испытаний лайнер поднялся на высоту 12 200 метров и достиг скорости 1000 километров в час (число Маха 0,82). Все бортовые системы и механизмы управления прошли успешную проверку.

Технические возможности и комфорт

Бизнес-джет Falcon 10Кс предназначен для ультрадальних перелетов. Его заявленная максимальная дальность полета составляет 13 900 километров. Это означает, что самолет может без остановок соединить крупнейшие мегаполисы мира, например, Нью-Йорк с Гонконгом или Париж с Сантьяго. Такие показатели позволяют представителям делового мира значительно экономить время.

Глава Дассаулт Авиатион Эрик Траппе назвал этот успех результатом многолетнего труда инженерной группы. Применив опыт в области военной авиации (например, истребителей Рафале) в гражданской авиации, компания обеспечила высочайший уровень безопасности и аэродинамики. Ожидается, что Falcon 10Кс станет одним из самолетов с самой просторной и комфортабельной кабиной в своем классе.

Будущие планы и конкуренция

В настоящее время компания работает над расширением программы испытаний. Сборка второго опытного образца находится на стадии завершения, а третий прототип будет оснащен полноценным пассажирским салоном. Это необходимо для проверки всех удобств внутри самолета, уровня шума и систем климат-контроля в реальных условиях.

Эта новость важна и для узбекистанских предпринимателей, и для международных корпораций, так как в нашем регионе растет спрос на дальние бизнес-джеты. Falcon 10Кс с его технологическим превосходством станет основным конкурентом таких гигантов, как Гулфстреам и Bombardier. Полный ввод в эксплуатацию и коммерческие поставки самолета планируются в ближайшие годы.

Дассаулт Авиатион укрепила свой статус единственного производителя, поднявшего в воздух совершенно новый тип самолета в 2026 году. Это не только повышает престиж бренда, но и знаменует начало новой технологической гонки на рынке бизнес-авиации.