Революция в морском транспорте: компания БеХйдро представила водородный двигатель мощностью 3630 л.с.

В области судостроения и тяжелого машиностроения сделан огромный шаг на пути к переходу на экологически чистые технологии. Новый морской двигатель, разработанный компанией БеХйдро и работающий исключительно на водородном топливе, получил сертификат Тйпе Аппровал от международного классификационного общества Ллойд’с Регистер. Это открытие оценивается как одно из важнейших достижений на пути к достижению углеродной нейтральности в транспортном секторе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Основная особенность данного устройства заключается в том, что оно использует водород в качестве единственного источника топлива. В отличие от многих гибридных систем, двигатель БеХйдро не требует использования дизеля или другого ископаемого топлива для воспламенения смеси. Это позволяет значительно упростить конструкцию судна и сократить количество вспомогательных систем на борту.

Технические возможности и мощность

по данным иксбт.ком, сертифицированная линейка двигателей обладает мощностью от 900 до 2670 кВ (примерно от 1224 до 3630 л.с.). Такие показатели позволяют использовать устройство не только в качестве основной движущей силы судов, но и в качестве привода для крупных электрогенераторов. Успех проекта подтвержден полным соответствием строгим международным требованиям по безопасности и надежности.

С экологической точки зрения эта технология уникальна. В процессе работы двигатель не выбрасывает в атмосферу углекислый газ (КО2), оксиды азота (НОкс), оксиды серы (СОкс) или частицы сажи. Состав выбрасываемых в окружающую среду газов состоит только из водяного пара и чистого воздуха, что имеет важное значение для сохранения морских экосистем.

Устойчивое производство без редких материалов

Еще одним примечательным аспектом является то, что при производстве двигателя не использовались материалы, которые сегодня становятся дефицитными и дорогостоящими — литий, кобальт, платина и редкоземельные элементы. Это помогает контролировать себестоимость производства и избегать геополитических рисков в цепочке поставок сырья.

Разработчики отмечают, что двигатели БеХйдро устойчивы даже к небольшим примесям в составе водорода и не требуют сверхвысокого уровня очистки. Это упрощает процесс подачи топлива. Сфера применения устройства не ограничивается только судостроением:

Железнодорожный транспорт (локомотивы);

Стационарные энергетические системы;

Обеспечение промышленных предприятий автономной электроэнергией;

Крупные грузовые суда и паромы.

Для таких государств, как Узбекистан, уделяющих внимание возобновляемым источникам энергии, подобные технологии в будущем могут вызвать интерес, особенно при модернизации железнодорожных грузоперевозок и промышленной энергетики. Проект БеХйдро на практике доказал, что полный перевод тяжелой промышленности на «зеленую» энергию возможен.