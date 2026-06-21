Как алгоритмы Биг Теч управляют человеческим сознанием: результаты нового исследования

·31·Технологии
Как алгоритмы Биг Теч управляют человеческим сознанием: результаты нового исследования

Современные технологические гиганты не только собирают данные о пользователях, но и незаметно формируют их мировоззрение и процессы принятия решений. Новая научная работа исследователя медиа из Амстердамского университета Бьорна Бейнона раскрыла, насколько сильно компании Биг Теч влияют на то, как человек воспринимает самого себя. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно исследованию, экосистемы, созданные такими компаниями, как Google, Meta, Microsoft, Amazon и Apple, предсказывают поведение пользователя, используя данные поисковых запросов, покупок и просмотренных видео. Однако этот процесс не ограничивается простым прогнозированием: он напрямую влияет на выбор человека, определяя, какие новости он будет читать, на какую рекламу обратит внимание и какие уведомления получит.

Бейнон в своей работе вводит понятие «субъект данных». Это современный человек, который привык превращать свою жизнь в набор цифровых показателей и реагировать на сигналы платформы, но при этом продолжает считать себя полностью независимым. Алгоритмические профили со временем начинают восприниматься как реальная личность человека, определяя его будущие возможности и границы восприятия информации.

Методы управления через цифровую среду

Влияние платформ обычно осуществляется очень скрытно. Смартфоны, умные часы и колонки не отдают пользователю прямых приказов. Вместо этого они направляют человека к определенному действию с помощью дизайна интерфейса и «удобных» рекомендаций. Это свидетельствует об изменении механизма власти в цифровом обществе: теперь контроль осуществляется не через запреты, а через изменение цифровой среды, в которой принимаются решения.

Для подтверждения своих выводов ученый в течение года проводил полевые исследования среди различных групп, включая сторонников конспирологических идей в Нидерландах и пользователей децентрализованных сетей, таких как Федиверсе. Выяснилось, что персонализированная информационная среда еще больше усиливает существующие взгляды человека, что приводит к формированию в обществе различных непересекающихся «истин».

В исследовании отмечается, что вопрос конфиденциальности — это лишь часть проблемы. Основной вопрос заключается в том, как цифровая инфраструктура меняет общество, политическое участие и повседневные отношения. Тот факт, что большая часть нашей жизни проходит внутри платформ, принадлежащих нескольким компаниям, ставит технологические вопросы в один ряд с вопросами демократии и личной автономии.

В то же время исследование показало наличие альтернативных путей. Сообщества, такие как Федиверсе, экспериментируют с платформами, которые ставят во главу угла прозрачность и коллективное управление, а не сбор пользовательских данных и заработок на рекламе. Это означает, что в будущем существует возможность создания цифровой среды, свободной от влияния Биг Теч.

Big TechАлгоритмыGoogleMetaТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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