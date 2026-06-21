Предложено использовать Луну как щит для безопасности Земли

На фоне ускорения космических исследований и активизации планов по доставке образцов с Марса и других небесных тел, ученые выступили с неожиданной, но крайне важной инициативой. Исследователи из США и Канады предлагают использовать Луну в качестве своеобразного «карантинного центра» для защиты Земли от инопланетных биологических угроз. Об этом сообщает иксбт.ком со ссылкой на научную статью, опубликованную в журнале Амбио. Об этом Иксбт.ком сообщает в своем материале.

По мнению авторов идеи — директора Стратегик Треат Аналйсис анд Ресеарч Лабораториес Фредерика И. Моксли и профессора Университета Макгилла Энтони Риччиарди, любой материал, привозимый из космоса, должен быть проверен в специальном комплексе биозащиты на Луне до прибытия на Землю. Эта мера призвана уберечь биосферу нашей планеты от катастрофических последствий, которые могут вызвать неизвестные микроорганизмы.

Предотвращение космической инвазии

Ученые приводят в пример горький опыт Земли, связанный с инвазивными видами. Появление всего одного чужеродного организма в природе может вывести из строя всю экосистему и запустить необратимые процессы. Хотя наличие жизни в космосе еще не доказано, специалисты советуют придерживаться принципа предосторожности и быть готовыми к худшим сценариям.

Согласно предлагаемой концепции, в составе будущей лунной базы NASA должен быть создан отдельный объект биологической изоляции. Эта инфраструктура будет выполнять роль «пограничного фильтра» между космосом и Землей. Самое главное, что все образцы будут обрабатываться исключительно с помощью роботизированных систем, а прямой контакт людей с ними будет полностью ограничен.

Недостаточно ли земных лабораторий?

Отмечается, что даже существующие на Земле лаборатории самого высокого уровня безопасности не могут гарантировать абсолютную изоляцию неизвестных агентов из космоса. Всегда существуют риски аварий, повреждения аппаратов при спусках образцов или случайного заражения членов экипажа. На Луне же подобные ошибки не создадут угрозы для населения Земли.

Поскольку сегодня миссии на Марс и Луну организуют не только государственные агентства, но и частные компании, ожидается резкий рост объема доставляемых материалов. В связи с этим ученые считают необходимым принять следующие меры:

обязательная остановка всех образцов с внешних планет на Луне;

создание полностью автоматизированных лабораторий для анализа образцов;

внедрение системы длительного карантина на Луне для возвращающихся из космоса астронавтов;

внесение новых стандартов биологической безопасности в нормы международного космического права.