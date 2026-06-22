В супермаркетах США тележки с искусственным интеллектом начали следить за покупателями

·2·Технологии
В супермаркетах США тележки с искусственным интеллектом начали следить за покупателями

В крупных торговых сетях США набирают популярность «умные» тележки, которые в режиме реального времени анализируют поведение покупателей и стимулируют их покупать больше товаров. Технология Caper Cart, разработанная компанией Instacart, ознаменовала начало эры «физического искусственного интеллекта» в сфере розничной торговли. Эта система не только ведет учет покупок, но и полностью меняет маркетинговую стратегию внутри магазина. Об этом сообщает .

По данным ixbt.com, компания Instacart в партнерстве с сетью магазинов Weis Markets объявила о запуске тележек Caper Cart в ряде супермаркетов штата Пенсильвания. Эти тележки оснащены несколькими камерами, цифровыми весами, сенсорным экраном и системами определения местоположения внутри магазина. Устройства за считанные секунды определяют, у каких стеллажей остановился покупатель и что он кладет в корзину.

Умная технология для увеличения объема покупок

Система Caper Cart работает на базе облачных моделей, обученных с использованием 10-летнего опыта Instacart и более чем 1,6 миллиарда онлайн-заказов. Через экран тележки покупателю демонстрируются рекламные сообщения, электронные купоны и персональные предложения, соответствующие его местоположению. Например, если покупатель находится в отделе макаронных изделий, система может напомнить ему о подходящем соусе или сыре.

По заявлению компании, функция «Got everything you need?» («Все ли необходимое вы взяли?») предлагает дополнительные товары, которые могут заинтересовать покупателя. Согласно статистике, такие уведомления помогли увеличить средний чек почти на 1%. Хотя этот показатель кажется небольшим, для крупных торговых сетей это означает миллионы долларов дополнительного дохода.

Кроме того, умные тележки активно продвигают программу лояльности Weis Rewards, а функция Buy It Again помогает клиенту быстрее находить товары, которые он покупал ранее. Это не только оптимизирует время пребывания покупателя в магазине, но и обеспечивает более быстрое наполнение корзины.

Сбор данных и перспективы будущего

По данным Instacart, за последние годы темпы внедрения устройств Caper Cart выросли в три раза. Не только эта компания, но и другие американские торговые гиганты работают над своими интеллектуальными тележками. Искусственный интеллект теперь закрепляет свои позиции не только в онлайн-магазинах, но и в обычных супермаркетах, ставших неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Однако широкое распространение таких технологий вызывает вопросы о безопасности персональных данных покупателей. Магазины теперь получают возможность отслеживать каждый шаг клиента и напрямую влиять на его выбор. В то же время это дает удобство — возможность оплаты без очередей на кассе и легкий поиск нужного товара.

Хотя на рынке Узбекистана такие высокотехнологичные тележки пока не применяются широко, крупные сети супермаркетов страны также стремятся к цифровой трансформации. В будущем, опираясь на глобальный опыт, в местных магазинах вполне могут появиться AI-системы для анализа поведения покупателей.

Искусственный ИнтеллектInstacartСупермаркетТехнологииСША
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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