Переход Филипа Костича в ПСВ вновь поднял вопрос о возвращении Ивана Перишича в «Интер»

Нидерландский ПСВ официально объявил о подписании контракта с сербским фланговым полузащитником Филипом Костичем, находившимся в статусе свободного агента. 33-летний опытный вингер, чей контракт с «Ювентусом» истёк 1 июля, заключил двухлетнее соглашение с чемпионом Нидерландов и будет выступать под 18-м номером. Однако, согласно официальному сообщению клуба, для выхода на поле футболисту сначала необходимо получить соответствующее разрешение на работу. Об этом Goal.com сообщает .

По информации Ла Gazzetta делло Sport, этот трансфер может вызвать своеобразную цепную реакцию на итальянском трансферном рынке. В частности, приход Филипа Костича в клуб из Эйндховена повышает вероятность ухода Ивана Перишича из команды. Это, в свою очередь, вновь сделало актуальным вариант возвращения опытного хорватского футболиста в «Интер».

Карьера Ивана Перишича в Нидерландах и его история в «Интере»

Вариант возвращения Ивана Перишича в миланский клуб впервые обсуждался ещё в январе прошлого года. Родившийся в 1989 году фланговый нападающий выступает за ПСВ с 2024 года, а его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. На данный момент он провёл 78 матчей за нидерландскую команду, забил 25 голов и стал одним из её лидеров.

Однако «Интер» занимает особое и важное место в карьере футболиста. Перишич выступал за «Нерадзурри» сначала с 2015 по 2019 год, а затем с 2020 по 2022 год. Всего в составе миланского клуба хорват провёл 254 официальных матча и забил 55 голов.

Трофеи и успехи на международной арене

За время выступлений в Италии Перишич завоевал с клубом ряд престижных трофеев. В их числе чемпионство в Серии А, Кубок Италии и Суперкубок Италии. Его опыт и мастерство высоко ценятся не только на клубном уровне, но и в национальной сборной.

В составе сборной Хорватии футболист провёл 158 матчей и 39 раз поразил ворота соперников. Одним из самых ярких эпизодов его карьеры в национальной команде стал матч 1/8 финала последнего чемпионата мира против Португалии, завершившийся поражением со счётом 2:1. Теперь ситуация, возникшая после перехода Филипа Костича в ПСВ, даёт ещё больше оснований для серьёзного обсуждения возможного возвращения Перишича в Италию.