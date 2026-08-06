Фенербахче дома обыграл «Штурм» благодаря голам Талиски и Гринвуда

Об этом сообщает еуро-футбалл.ру.

Хозяева очень активно начали встречу и сумели быстро забить. На 10-й минуте Андерсон Талиска направил в ворота соперника мяч, переданный Керемом Актюркоглу.

Незадолго до окончания первого тайма турецкий клуб организовал ещё одну красивую атаку. Мейсон Гринвуд точным ударом отправил в ворота мяч, доставленный Марко Асенсио.

Во втором тайме «Фенербахче» в основном сосредоточился на обороне и до конца встречи сохранил добытое в первой половине преимущество в два мяча. Ответный матч этих команд состоится 11 августа в Австрии.