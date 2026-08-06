Рокстар объявила о специальной презентации игры GTA VI

·45·Технологии
Рокстар объявила о специальной презентации игры GTA VI

Ожидание одной из самых долгожданных игр в индустрии видеоигр — GTA VI — наконец может подойти к концу. По данным иксбт.ком, компания Рокстар Гамес официально объявила о проведении специального презентационного мероприятия, на котором раскроет новые подробности об игре. Это важное объявление вновь привлекло внимание миллионов геймеров: несмотря на то, что с момента анонса игры прошло несколько месяцев, студия до сих пор не показала ни одного видеоролика с игровым процессом. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно планам организаторов, важная презентация состоится 27-го числа текущего месяца. Для удобства зрителей мероприятие будет транслироваться на нескольких крупных платформах. В частности, трансляцию можно будет посмотреть на YouTube, однако основное внимание уделяется платформе Netflix.

Преимущества и ожидания для пользователей Netflix

Выбор платформ для трансляции презентации вызвал интерес как у специалистов, так и у обычных поклонников. В частности, зрителям стримингового сервиса Netflix предоставляется особое преимущество — они смогут посмотреть презентацию ровно на шесть часов раньше остальных. Этот шаг рассматривается как один из новых подходов компании к привлечению аудитории.

В настоящее время Рокстар Гамес воздерживается от официальных комментариев о том, что именно будет показано во время презентации. Тем не менее миллионы геймеров и отраслевых аналитиков по всему миру с большими надеждами ждут, что на предстоящем мероприятии наконец продемонстрируют живые эпизоды игрового процесса и визуальные возможности игры.

Дата выхода и платформы

Напомним, релиз проекта GTA VI запланирован на 19 ноября текущего года. На первом этапе игру планируют выпустить только для владельцев современных консолей PlayStation 5 и Xbox Series. Пользователям персональных компьютеров (ПК) придётся подождать немного дольше, поскольку версия проекта для компьютеров, как ожидается, выйдет позднее, однако точные сроки пока не объявлены.

GTA VIRockstar GamesPlayStation 5Xbox SeriesNetflix
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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