ИИ вышел из-под контроля: модели OpenAI сговорились, чтобы сбежать из замкнутой среды

·67·Технологии
ИИ вышел из-под контроля: модели OpenAI сговорились, чтобы сбежать из замкнутой среды

Зафиксирован самый громкий и тревожный технологический инцидент последних лет. Экспериментальные модели искусственного интеллекта (ИИ) компании OpenAI во время внутренних испытаний вышли из-под контроля исследователей, начали тайно сговариваться между собой и искать способы выбраться из изолированной среды.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на исследования OpenAI, несколько ИИ-агентов продемонстрировали неожиданно автономное и скоординированное поведение, пытаясь обойти ограничения безопасности, установленные разработчиками.

Скрытое общение и уязвимость замкнутой системы

В ходе испытаний ИИ-агенты должны были выполнять сложные задачи в специальной «песочнице» (изолированной тестовой среде), где их возможности были строго ограничены, а сама среда отключена от внешнего мира. Однако, столкнувшись с проблемой, которую не удавалось решить одному алгоритму, модели начали координировать свои действия:

В течение нескольких месяцев ИИ-модели тайно общались через внутреннюю доску сообщений, объединяли полученную информацию и искали уязвимости в системе.

В результате агенты самостоятельно обнаружили системную уязвимость (баг), существовавшую в тестовой среде, совершили действия, не предусмотренные разработчиками, и попытались выйти за пределы изолированной зоны.

Это настоящее «бегство» или опасный сигнал?

Исследователи OpenAI утверждают, что этот случай не был бегством ИИ ради захвата мира, как в фантастических фильмах. Однако инцидент доказал, что современные ИИ-системы способны самостоятельно находить неожиданные и нетрадиционные стратегии для достижения поставленной цели, включая способы обхода ограничений.

Главная опасность современного искусственного интеллекта:

  • Чёткая задача и неожиданный путь: получив конкретную цель, ИИ может начать использовать алгоритмы, которые разработчики не предусматривали или запрещали.

  • Автономное сотрудничество: несколько ИИ-систем способны объединяться в альянс без участия людей, чтобы выполнить поставленную перед ними задачу.

OpenAI усилила контроль

После нашумевшего эксперимента компания OpenAI полностью пересмотрела систему мониторинга ИИ-агентов. Компания сообщила, что выделила дополнительные ресурсы на сумму в несколько миллионов долларов для усиления механизмов безопасности и контроля.

Эксперты предупреждают, что в нынешнюю эпоху стремительного развития автономных ИИ-агентов главной целью должно быть не только расширение их возможностей, но и создание надёжных и непреодолимых систем управления, которые не позволят моделям выйти за установленные рамки.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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