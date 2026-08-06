Филип Костич продолжит карьеру в Нидерландах

·50·Спорт
Филип Костич продолжит карьеру в Нидерландах

Как сообщает Goal.com, нидерландский ПСВ усилил состав опытным сербским вингером Филипом Костичем. Согласно условиям соглашения, 33-летний футболист подписал двухлетний контракт с командой из Эйндховена и будет выступать под 18-м номером. Об этом Goal.com сообщает .

Напомним, Филип Костич с июля находился в статусе свободного агента. После истечения его предыдущего контракта с туринским «Ювентусом» футболист искал новую команду. Сейчас сербский игрок ожидает разрешение на работу, необходимое для полноценного выступления в Нидерландах.

Новый вызов и комфорт для семьи

После оформления трансфера футболист поделился своими впечатлениями. По его словам, сразу после поступления предложения от ПСВ он понял, что хочет переехать в Эйндховен. Однако переговоры немного затянулись, поскольку игрок хотел сначала убедиться, что его семья будет чувствовать себя здесь комфортно и все условия окажутся идеальными.

&куот;Всё оказалось именно так, как я представлял, и я очень доволен этим трансфером&куот;, — подчеркнул опытный фланговый полузащитник в интервью клубной пресс-службе.

Богатый футбольный путь

За свою карьеру Филип Костич успел выступить за несколько известных европейских клубов. Он начинал в родной Сербии в составе «Раднички 1923», а затем продолжил карьеру в нидерландском «Гронингене», немецких «Штутгарте», «Гамбурге» и «Айнтрахте», а также в итальянском «Ювентусе» и турецком «Фенербахче».

Одного из самых ярких достижений в карьере футболист добился в составе «Айнтрахта» до перехода в Эйндховен. В частности, вместе с немецким клубом он выиграл главный трофей престижной Лиги Европы УЕФА, а также добился ряда других личных и командных успехов.

  • Новый клуб: ПСВ (Нидерланды)
  • Срок контракта: 2 года
  • Игровой номер: 18
  • Предыдущий клуб: «Ювентус»
С приходом опытного футболиста ПСВ рассчитывает усилить линию атаки и успешно выступать в национальном чемпионате и на европейской арене.

Филип КостичПСВЮвентусАйнтрахт ФранкфуртТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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