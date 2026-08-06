Трансферная бомба: Родри переходит в «Барселону» — «Реал» вышел из борьбы

·80·Спорт
Трансферная бомба: Родри переходит в «Барселону» — «Реал» вышел из борьбы

Самый громкий трансфер года в европейском футболе может состояться. Испанский звездный полузащитник «Манчестер Сити» Родри полностью согласовал условия личного контракта с «Барселоной».

По информации авторитетного инсайдера издания Marca Маттео Моретто, 30-летний полузащитник устал от медлительности «Реала» на переговорах и его нежелания делать следующий шаг.

«Барселона» готова к трансферу: «Сити» будет направлено официальное предложение

Каталонцы сообщили футболисту о готовности начать прямые переговоры с «Манчестер Сити» по трансферу. В ближайшие часы действующий чемпион Ла Лиги официально свяжется с руководством английского клуба.

По данным авторитетного французского журналиста Фабриса Хокинса:

«Горожане» могут согласиться отпустить своего лидера за предложение в размере 60–70 миллионов евро. Эта сумма рассматривается в рамках финансовых возможностей каталонского клуба.

Почему именно «Барселона»?

По словам источников, сам Родри также предпочитает переход в «Барселону», а не в мадридский «Реал». Об этом уже проинформированы представители как «Манчестер Сити», так и «Королевского клуба».

Опытный испанский полузащитник полностью уверен, что сможет на 100 процентов раскрыть свой потенциал в основанном на владении мячом тактическом стиле игры каталонцев.

Теперь руководству «сине-гранатовых» предстоит успешно завершить этот крупный трансфер, приведя его в соответствие с правилами финансового фейр-плей (FFP).

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РодриБарселонаМанчестер СитиРеал МадридMarca
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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