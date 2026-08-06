Зонд Данури из Южной Кореи сфотографировал место падения ракеты Falcon 9 на Луне

·100·Технологии
Зонд Данури из Южной Кореи сфотографировал место падения ракеты Falcon 9 на Луне

Согласно данным Корейского аэрокосмического управления (КАСА), южнокорейский лунный зонд Данури зафиксировал уникальные кадры до и после падения верхней ступени ракеты Falcon 9, принадлежащей SpaceX, на поверхность Луны. Это событие имеет большое значение для мировой науки, поскольку впервые позволило исследователям наблюдать воздействие искусственного объекта практически в реальном времени. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Столкновение произошло 5 августа текущего года рядом с кратером Эйнштейна на обратной стороне Луны. Чтобы успешно зафиксировать событие, специалисты заранее скорректировали орбиту аппарата Данури. В результате космический аппарат пролетел непосредственно над предполагаемым местом столкновения.

Уникальная съёмка и научное оборудование

Согласно данным КАСА, первый снимок был сделан примерно за 30 минут до столкновения, после чего зонд успел выполнить ещё серию из семи снимков уже после события. Съёмка проводилась на высоте около 340–350 километров.

В ходе съёмки использовалась камера высокого разрешения ЛУТИ, способная обеспечивать детализацию до пяти метров на пиксель. Помимо основной камеры, за районом также наблюдала широкоугольная поляриметрическая камера ПолКам. Это устройство предназначено для изучения свойств лунного грунта и позволяет анализировать размер частиц на поверхности и распределение выброшенного материала.

Результаты исследования и международное сотрудничество

Предварительный анализ подтвердил, что падение ракеты изменило лунный рельеф. На опубликованных сравнительных снимках хорошо виден вытянутый тёмный след, которого не было до падения ступени Falcon 9. Ранее новые кратеры, оставленные искусственными объектами, удавалось обнаружить лишь спустя недели или месяцы, однако на этот раз наблюдение впервые в истории науки было проведено в формате «до и после падения».

Эта успешная операция ещё раз подтвердила высокую точность управления орбитой Данури и его способность выполнять сложные научные исследования. В будущем этот район также планируется сфотографировать с помощью американского орбитального аппарата Лунар Реконнаиссанке Орбитер (ЛРО), а данные Данури станут важной основой для совместных исследований с NASA.

Falcon 9DanuriЛунаKASASpaceX
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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