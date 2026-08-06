Стартап Наиве привлёк 28,5 млн долларов на автоматизацию запуска бизнеса с помощью ИИ-агентов

Специалисты в сфере программирования обычно не любят скучные и повторяющиеся задачи и стремятся их автоматизировать. На фоне популяризации идеи создания программ с помощью инструментов искусственного интеллекта — так называемого вибе-кодинг — стартап Наиве, позволяющий полностью передать ИИ процессы организации и управления бизнесом, добивается значительного успеха. Как сообщает издание TechCrunch, в рамках раунда Сериес А компания привлекла 28,5 млн долларов инвестиций под руководством Нексус Вентуре Партнерс для развития своей инфраструктуры. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

По словам генерального директора и сооснователя проекта Шона Дордже, в первые месяцы после запуска Наиве привлёк более 30 тысяч клиентов-разработчиков. Кроме того, годовая выручка компании за последние шесть месяцев выросла в десять раз и достигла нескольких миллионов долларов. Привлечённые средства будут направлены на дальнейшее развитие стартапа и расширение спектра его услуг.

Управление бизнес-процессами через единый API

Компания Наиве объединяет в едином API платёжные системы, адреса электронной почты, номера телефонов, облачную инфраструктуру, хранилища и процессы регистрации компаний. Система предоставляет специальную инструкцию (промпт), позволяющую подключать такие инструменты, как Cursor, Claude Коде или Кодекс. Это даёт ИИ-агентам возможность настраивать необходимую для запуска бизнеса инфраструктуру.

Платформа может организовать создание компании в США в форме общества с ограниченной ответственностью (ЛЛК). Для этого указываются штат, отраслевой код, описание бизнеса и предполагаемые названия, однако пользователи должны пройти процедуры KYC/КЙБ и лично выполнить все платежи. Большинство остальных настроек, включая почтовые ящики, виртуальные карты, номера телефонов, базы данных, вычислительные ресурсы, а также подключения к сервисам Stripe и КуикБукс, выполняются искусственным интеллектом.

Автоматизированные виды бизнеса и уровень управления

В число возможностей Наиве входят СЭО-оптимизация с помощью искусственного интеллекта, полнофункциональные СааС-приложения, подбор персонала, бухгалтерский учёт, поддержка клиентов и даже шаблоны для мобильного эмулятора, позволяющего агентам управлять приложениями для смартфонов. По словам Шона Дордже, клиенты успешно используют эту инфраструктуру для ведения каналов с контентом без лица в TikTok и YouTube, агентств по прокату автомобилей и агентств по автоматизации ИИ.

В целях обеспечения безопасности и контроля платформа также предоставляет специальный уровень управления. Он позволяет пользователям устанавливать бюджеты, ограничивать возможности агентов и требовать подтверждения человеком перед выполнением любых важных действий. Тем не менее эксперты отмечают, что высокая стоимость ИИ-моделей и их значительное потребление ресурсов в будущем может привести к росту расходов.