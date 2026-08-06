Bumble и Tinder завершают эпоху «свайпа» в приложениях для знакомств

В индустрии онлайн-знакомств начинается серьёзный перелом: популярные приложения для знакомств отказываются от традиционного механизма «свайпа» и направляют пользователей к встречам в реальной жизни. Как сообщает иксбт.ком, из-за усталости молодых пользователей от традиционных онлайн-знакомств компании уделяют больше внимания мероприятиям в реальной жизни. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

На встрече с инвесторами, посвящённой финансовым результатам второго квартала, компания Bumble сообщила, что её новое приложение Планс показало положительные результаты на ранних этапах тестирования. Генеральный директор компании Уитни Вулф Херд отметила, что в будущем Bumble будет ещё больше опираться на опыт взаимодействия в реальной жизни.

Групповое общение и новый подход

Tinder , в свою очередь, также объявил о повышенном внимании к мероприятиям, которые проходят лицом к лицу. Эти изменения ясно показывают, что эпоха знакомств на основе свайпов в онлайн-сервисах подходит к концу.

По словам Вулф Херд, в будущем большее значение будет иметь возможность людей встречаться в группах и естественным образом определять, есть ли между ними взаимная химия. Общение в группе — предпочтительный формат для представителей поколения З.

Изначально Bumble тестировал установление дружеских связей через Bumble БФФ. Новое приложение Планс позволяет молодым людям общаться небольшими группами за ужином и напитками в местных заведениях, развивая дружеские связи внутри сообщества.

Шаг к будущему без свайпов

Главное преимущество Планс заключается в том, что приложение ориентировано прежде всего на непринуждённое общение, а не на романтические знакомства, снижая давление во время первых встреч. Пользователи могут продолжать общение в Bumble без свайпов и передачи номеров телефонов.

Руководство компании сообщило, что работает над новой моделью взаимодействия, которая полностью заменит традиционную систему свайпов. Новая система будет основываться не на оптимизации скорости, а на более осознанных и качественных сигналах.

Новая модель будет внедряться поэтапно, чтобы не нарушить работу экосистемы. Имитируя взаимодействие в реальной жизни, она призвана устранить барьеры и задержки, характерные для существующей модели приложений для знакомств.