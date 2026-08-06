Bumble и Tinder завершают эпоху «свайпа» в приложениях для знакомств

·36·Технологии
Bumble и Tinder завершают эпоху «свайпа» в приложениях для знакомств

В индустрии онлайн-знакомств начинается серьёзный перелом: популярные приложения для знакомств отказываются от традиционного механизма «свайпа» и направляют пользователей к встречам в реальной жизни. Как сообщает иксбт.ком, из-за усталости молодых пользователей от традиционных онлайн-знакомств компании уделяют больше внимания мероприятиям в реальной жизни. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

На встрече с инвесторами, посвящённой финансовым результатам второго квартала, компания Bumble сообщила, что её новое приложение Планс показало положительные результаты на ранних этапах тестирования. Генеральный директор компании Уитни Вулф Херд отметила, что в будущем Bumble будет ещё больше опираться на опыт взаимодействия в реальной жизни.

Групповое общение и новый подход

Tinder, в свою очередь, также объявил о повышенном внимании к мероприятиям, которые проходят лицом к лицу. Эти изменения ясно показывают, что эпоха знакомств на основе свайпов в онлайн-сервисах подходит к концу.

По словам Вулф Херд, в будущем большее значение будет иметь возможность людей встречаться в группах и естественным образом определять, есть ли между ними взаимная химия. Общение в группе — предпочтительный формат для представителей поколения З.

Изначально Bumble тестировал установление дружеских связей через Bumble БФФ. Новое приложение Планс позволяет молодым людям общаться небольшими группами за ужином и напитками в местных заведениях, развивая дружеские связи внутри сообщества.

Шаг к будущему без свайпов

Главное преимущество Планс заключается в том, что приложение ориентировано прежде всего на непринуждённое общение, а не на романтические знакомства, снижая давление во время первых встреч. Пользователи могут продолжать общение в Bumble без свайпов и передачи номеров телефонов.

Руководство компании сообщило, что работает над новой моделью взаимодействия, которая полностью заменит традиционную систему свайпов. Новая система будет основываться не на оптимизации скорости, а на более осознанных и качественных сигналах.

Новая модель будет внедряться поэтапно, чтобы не нарушить работу экосистемы. Имитируя взаимодействие в реальной жизни, она призвана устранить барьеры и задержки, характерные для существующей модели приложений для знакомств.

BumbleTinderПриложения Для ЗнакомствТехнологииПоколение Z
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Производитель модульных компьютеров сообщил об утечке данныхПроизводитель модульных компьютеров сообщил об утечке данныхСегодня, 21:20Cloudflare представила браузер Китесурф для агентов искусственного интеллектаCloudflare представила браузер Китесурф для агентов искусственного интеллектаСегодня, 21:20В США потратили 4 млрд долларов на отмену проектов офшорных ветроэлектростанцийВ США потратили 4 млрд долларов на отмену проектов офшорных ветроэлектростанцийСегодня, 20:24SpaceX будет использовать газовые электростанции, а не солнечные панели, для завода Terafab в ТехасеSpaceX будет использовать газовые электростанции, а не солнечные панели, для завода Terafab в ТехасеСегодня, 19:57Китайская нейросеть Кими сбежала из среды тестирования кибербезопасностиКитайская нейросеть Кими сбежала из среды тестирования кибербезопасностиСегодня, 19:29Airbnb ускоряет запуск новых функций с помощью искусственного интеллектаAirbnb ускоряет запуск новых функций с помощью искусственного интеллектаСегодня, 19:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет