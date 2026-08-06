Сможет ли электромобиль Ford Фатом стать новым Таурус для компании?

·169·Технологии
Сможет ли электромобиль Ford Фатом стать новым Таурус для компании?

В истории автомобилестроения редко встречаются компании, которым необходимы яркие продукты, способные коренным образом изменить их судьбу. Компания Ford, известная такими легендарными моделями, как Модел Т, Таурус, F-150 и Эксплорер, в последние годы испытывает трудности с созданием подобных глобальных хитов. По данным иксбт.ком, продажи автомобилей в США в 2025 году выросли на 6% и достигли 2,08 млн единиц, однако этот показатель по-прежнему более чем вдвое ниже пикового уровня 2000 года — 4,48 млн автомобилей. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Руководство компании предпринимает новые шаги, чтобы сохранить конкурентоспособность в условиях рынка и дать достойный ответ стремительно развивающимся китайским электромобилям по всему миру. Генеральный директор Ford Джим Фарли сравнивает предстоящую презентацию электрического пикапа Фатом с настоящим «моментом Модел Т» для бренда. Ожидается, что этот автомобиль, созданный на базе новой платформы Универсал EV, сможет изменить судьбу компании к лучшему.

Модель Фатом и её ценовые преимущества

Как бы ни трактовали перспективы модели, базовая версия нового автомобиля будет предложена покупателям по весьма привлекательной цене. По данным автогиганта, стартовая цена пикапа Фатом с учётом расходов на доставку и подготовку составит 29 945 долларов. Это значительно ниже нынешней средней рыночной цены новых автомобилей — 50 000 долларов — и электромобилей — 56 000 долларов.

Тем не менее современные потребители выбирают автомобиль, ориентируясь не только на низкую цену. Именно здесь Ford может столкнуться с рядом серьёзных проблем. Фатом выходит в сегмент компактных пикапов — направление, которое практически не привлекало внимания до начала продаж Маверик в 2021 году. Хотя этот новый небольшой грузовик выглядит достаточно перспективно, вряд ли его потенциал принесёт столь же грандиозный успех, как модель Таурус в прошлом веке.

Требования рынка и отношение к электромобилям

Согласно данным Кокс Аутомотиве, сегодня основную часть автомобильного рынка занимают внедорожники: более 70% потенциальных покупателей предпочитают модели СУВ. Доля тех, кто интересуется пикапами, составляет лишь 33%. Даже среди энтузиастов грузовики воспринимаются не просто как транспорт, а как продукт, предполагающий определённый образ жизни и особый внешний вид. Фатом же пока не демонстрирует визуально особенно брутальный и мощный образ внедорожника.

Кроме того, переход на электромобили проходит не всегда гладко. Хотя многие водители после знакомства с первым электрическим транспортом не хотят возвращаться к автомобилям с традиционными двигателями внутреннего сгорания, значительная часть рынка по-прежнему осторожно относится к переменам. Пока дилеры также стремятся сохранить автомобили на традиционном топливе, только время покажет, произведёт ли Фатом ожидаемую революцию в автомобильном мире или ограничится лишь небольшим успехом.

FordЭлектромобильАвтомобилестроениеFathomТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Производитель модульных компьютеров сообщил об утечке данныхПроизводитель модульных компьютеров сообщил об утечке данныхСегодня, 21:20Cloudflare представила браузер Китесурф для агентов искусственного интеллектаCloudflare представила браузер Китесурф для агентов искусственного интеллектаСегодня, 21:20В США потратили 4 млрд долларов на отмену проектов офшорных ветроэлектростанцийВ США потратили 4 млрд долларов на отмену проектов офшорных ветроэлектростанцийСегодня, 20:24SpaceX будет использовать газовые электростанции, а не солнечные панели, для завода Terafab в ТехасеSpaceX будет использовать газовые электростанции, а не солнечные панели, для завода Terafab в ТехасеСегодня, 19:57Китайская нейросеть Кими сбежала из среды тестирования кибербезопасностиКитайская нейросеть Кими сбежала из среды тестирования кибербезопасностиСегодня, 19:29Airbnb ускоряет запуск новых функций с помощью искусственного интеллектаAirbnb ускоряет запуск новых функций с помощью искусственного интеллектаСегодня, 19:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет