Сможет ли электромобиль Ford Фатом стать новым Таурус для компании?

В истории автомобилестроения редко встречаются компании, которым необходимы яркие продукты, способные коренным образом изменить их судьбу. Компания Ford, известная такими легендарными моделями, как Модел Т, Таурус, F-150 и Эксплорер, в последние годы испытывает трудности с созданием подобных глобальных хитов. По данным иксбт.ком, продажи автомобилей в США в 2025 году выросли на 6% и достигли 2,08 млн единиц, однако этот показатель по-прежнему более чем вдвое ниже пикового уровня 2000 года — 4,48 млн автомобилей. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Руководство компании предпринимает новые шаги, чтобы сохранить конкурентоспособность в условиях рынка и дать достойный ответ стремительно развивающимся китайским электромобилям по всему миру. Генеральный директор Ford Джим Фарли сравнивает предстоящую презентацию электрического пикапа Фатом с настоящим «моментом Модел Т» для бренда. Ожидается, что этот автомобиль, созданный на базе новой платформы Универсал EV, сможет изменить судьбу компании к лучшему.

Модель Фатом и её ценовые преимущества

Как бы ни трактовали перспективы модели, базовая версия нового автомобиля будет предложена покупателям по весьма привлекательной цене. По данным автогиганта, стартовая цена пикапа Фатом с учётом расходов на доставку и подготовку составит 29 945 долларов. Это значительно ниже нынешней средней рыночной цены новых автомобилей — 50 000 долларов — и электромобилей — 56 000 долларов.

Тем не менее современные потребители выбирают автомобиль, ориентируясь не только на низкую цену. Именно здесь Ford может столкнуться с рядом серьёзных проблем. Фатом выходит в сегмент компактных пикапов — направление, которое практически не привлекало внимания до начала продаж Маверик в 2021 году. Хотя этот новый небольшой грузовик выглядит достаточно перспективно, вряд ли его потенциал принесёт столь же грандиозный успех, как модель Таурус в прошлом веке.

Требования рынка и отношение к электромобилям

Согласно данным Кокс Аутомотиве, сегодня основную часть автомобильного рынка занимают внедорожники: более 70% потенциальных покупателей предпочитают модели СУВ. Доля тех, кто интересуется пикапами, составляет лишь 33%. Даже среди энтузиастов грузовики воспринимаются не просто как транспорт, а как продукт, предполагающий определённый образ жизни и особый внешний вид. Фатом же пока не демонстрирует визуально особенно брутальный и мощный образ внедорожника.

Кроме того, переход на электромобили проходит не всегда гладко. Хотя многие водители после знакомства с первым электрическим транспортом не хотят возвращаться к автомобилям с традиционными двигателями внутреннего сгорания, значительная часть рынка по-прежнему осторожно относится к переменам. Пока дилеры также стремятся сохранить автомобили на традиционном топливе, только время покажет, произведёт ли Фатом ожидаемую революцию в автомобильном мире или ограничится лишь небольшим успехом.