Супергол Люпчо Дориев принёс важную победу "Со‘г‘диёна"!

В Суперлиге Узбекистана официально стартовали матчи второго круга. Открывающая встреча 16-го тура состоялась в городе Зомин, где команда "Со‘г‘диёна" принимала "Андиджон" и одержала важную победу с минимальным счётом.

Судьбу напряжённого и бескомпромиссного матча решил единственный красивый гол.

Дориев укрепил лидерство в гонке бомбардиров

В первом тайме у обеих команд возникло несколько хороших возможностей, однако счёт открыт не был. В результате во втором тайме тренеры выпустили на поле свежие силы.

На 77-й минуте искусный македонский нападающий джизакского клуба Люпчо Дориев продемонстрировал своё мастерство, точно пробил по воротам соперника и стал героем встречи — 1:0.

Этот гол стал для Дориев 12-м в текущем сезоне, и он ещё больше укрепил своё единоличное лидерство в гонке бомбардиров Суперлиги.

Изменения в турнирной таблице

Подопечные Иван Бошкович, одержавшие вторую победу подряд, довели свой очковый баланс до 18 и поднялись на 11-е место в турнирной таблице. Потерпевший поражение "Андиджон" с 21 очком пока остался на 8-й позиции.

Суперлига. 16-й тур

"Со‘г‘диёна" — "Андиджон" 1:0

6 августа. Зомин. Стадион "Марказий"

Гол: Люпчо Дориев (77).

"Со‘г‘диёна": Милан Митрович, Зоир Джо‘рабоев, Ислом Кобилов, Бехруз Джуматов (Шохджахон Султонмуродов, 84), Петар Мичин, Джамшид Болтабоев, Джавохир Кахрамонов (Ойбек Нурматов, 65), Люпчо Дориев (Абдулазиз Абдурашидов, 84), Оллоберган Каримов, Игор Голбан, Забихилло О‘ринбоев (Самандар Мавлонкулов, 46).

"Андиджон": Элдор Адхамов, Одил Абдумаджидов, Александре Андроникашвили (Дамир Темиров, 88), По‘латксо‘джа Ксолдорксонов (Дониёр Абдуманнопов, 72), Хумоюнмирзо Иминов (Драган Черан, 46), Азиз Тург‘унбоев (Хамидулло Каримов, 72), Ислом То‘кстаксо‘джаев, Усмонали Исмоналиев, Мухаммадкарим Тоиров, Бекзод Сулаймонов (Шохмалик Комилов, 46), Махмуд Махамадджонов.

Предупреждение: Бехруз Джуматов (60).

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