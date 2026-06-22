Германия сделала важный шаг к «искусственному Солнцу»: открыт новый исследовательский центр

Германия запустила крупный проект по развитию технологий термоядерного синтеза, который, как ожидается, произведет революцию в энергетике. В сотрудничестве между Университетом Ростока и Центром Дрезден-Россендорфа (ХЗДР) официально начал работу новый исследовательский хаб под названием Хигх Энергй Денситй Инитиативе (ХЭДИ). Центр будет заниматься изучением экстремальных состояний вещества, которые станут основой для будущих термоядерных реакторов. Об этом пишет Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Церемония открытия центра ХЭДИ прошла с участием представителей науки, промышленности и правительства. Федеральный министр исследований, технологий и космоса Германии Доротея Бэр отметила, что этот центр станет важным звеном национальной термоядерной программы. Он поможет глубже понять поведение топлива внутри экспериментальных реакторов, что позволит устранить основные препятствия на пути к созданию «искусственного Солнца».

Термоядерный синтез давно считается одним из самых перспективных источников энергии для человечества. В отличие от традиционных атомных электростанций, он не выбрасывает углекислый газ в атмосферу и способен вырабатывать бесконечное количество электроэнергии при минимальном образовании радиоактивных отходов. Однако процессы, происходящие внутри таких устройств, до сих пор изучены не полностью, и исследования ХЭДИ направлены именно на заполнение этого пробела.

Лазерный синтез и исследования экстремального давления

В рамках проекта в начале июня был создан Институт физики высокой плотности энергии. Завершение строительства этого комплекса, финансируемого правительством Германии и землей Саксония, запланировано к 2030 году. Регион Мекленбург-Передняя Померания сообщил о выделении инвестиций в размере около 20 миллионов евро для этого исследовательского комплекса.

Одним из основных направлений центра является осуществление термоядерного синтеза методом инерциального удержания. По данным иксбт.ком, в этой технологии с помощью сверхмощных лазеров сжимается топливная капсула, которая разогревается до экстремальных температур и уровней давления, подобных тем, что существуют в центрах звезд. Этот процесс позволяет изучать необычные состояния вещества, называемые «горячей и плотной материей».

Ученые ХЭДИ будут анализировать поведение легких элементов под давлением в миллионы и миллиарды атмосфер. Такие условия встречаются не только в термоядерных установках, но и в недрах газовых гигантов и других экстремальных космических объектов. Данные, полученные в результате исследований, послужат фундаментом для проектирования более эффективных и надежных реакторов в будущем.

Новый центр будет тесно сотрудничать в своих изысканиях с крупнейшим в Европе рентгеновским лазером Эуропеан КсФЭЛ и другими научными организациями по всему миру. Кроме того, ХЭДИ подписал соглашение о сотрудничестве со стартапом Марвел Фусион, который разрабатывает коммерческие лазерные термоядерные установки. По словам руководителя проекта Рональда Редмера, коммерциализация термоядерной энергетики невозможна без понимания природы вещества в экстремальных состояниях.