Киберпреступники атакуют финансовые компании США по телефону

Даже в эпоху искусственного интеллекта и автоматизированных кибератак самые простые и проверенные методы мошенников продолжают приносить высокие результаты. По данным иксбт.ком, неизвестная хакерская группировка проводит целевые кибератаки против крупных финансовых и инвестиционных компаний в США. Основная цель этих групп — похитить конфиденциальные данные, а затем вымогать деньги у жертв, угрожая опубликовать информацию в интернете. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В специальном отчёте, опубликованном исследователями безопасности Google, имена пострадавших компаний не раскрываются. Однако, согласно данным агентства Reuters, в этот список входят ведущие компании прямых инвестиций, включая Аполло Глобал Манагемент, Баин Капитал, Blackstone, Бридгеватер Ассокиатес, CME Group, ККР, Мудй’с и ТПГ. Эксперты отмечают, что подобные инциденты свидетельствуют о серьёзных пробелах в безопасности крупных финансовых организаций.

Метод вишинга и его опасность

Эти хакерские группировки, названные Google Falcon, Хеликс, Пинк и Редакт, используют для проникновения в организации очень старый, но крайне эффективный метод. Преступники звонят сотрудникам на личные мобильные телефоны и представляются коллегами или сотрудниками службы ИТ-поддержки. Во время разговора они пытаются убедить жертв ввести свои логины, пароли и коды многофакторной аутентификации на поддельных веб-сайтах. Этот метод, известный в сфере кибербезопасности как голосовое мошенничество, получил название вишинг.

Выяснилось, что некоторые хакерские группировки управляют специальными веб-сайтами, на которых требуют оплату, угрожая раскрыть украденные данные. На своих сайтах преступники открыто заявляют, что переговоры ведутся профессионально, а распространение данных не является их главной целью, однако такие меры будут приняты, если жертва откажется от сотрудничества.

Результаты исследования и масштабные угрозы

Исследователи Google предполагают, что эти группировки, действующие под разными названиями, могут быть частью единой крупной команды, отслеживаемой под обозначением УНК6671. Пока не установлено, являются ли они независимыми филиалами, отколовшимися группами или используют единую инфраструктуру Фишинг-ас-а-Сервике. По мнению специалистов, это скоординированные действия, направленные на сокрытие операций и уход от ответственности.

В отчёте отмечается, что ранее эти группировки также атаковали крупные компании в производственном секторе, сфере недвижимости, здравоохранении, страховании, технологиях, транспорте и гостиничном бизнесе. Тогда главной целью хакеров было завладеть ценной интеллектуальной собственностью, исходным кодом программного обеспечения или конфиденциальными данными клиентов.

В последнее время атаки особенно направлены против юридических и финансовых организаций, в частности компаний прямых инвестиций. Фокус на организациях, занимающихся слияниями, поглощениями и распределением капитала, свидетельствует о стратегии получения важной корпоративной информации, которая позволяет преступникам максимально усиливать требования о выкупе.