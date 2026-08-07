Киберпреступники атакуют финансовые компании США по телефону

·55·Технологии
Киберпреступники атакуют финансовые компании США по телефону

Даже в эпоху искусственного интеллекта и автоматизированных кибератак самые простые и проверенные методы мошенников продолжают приносить высокие результаты. По данным иксбт.ком, неизвестная хакерская группировка проводит целевые кибератаки против крупных финансовых и инвестиционных компаний в США. Основная цель этих групп — похитить конфиденциальные данные, а затем вымогать деньги у жертв, угрожая опубликовать информацию в интернете. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В специальном отчёте, опубликованном исследователями безопасности Google, имена пострадавших компаний не раскрываются. Однако, согласно данным агентства Reuters, в этот список входят ведущие компании прямых инвестиций, включая Аполло Глобал Манагемент, Баин Капитал, Blackstone, Бридгеватер Ассокиатес, CME Group, ККР, Мудй’с и ТПГ. Эксперты отмечают, что подобные инциденты свидетельствуют о серьёзных пробелах в безопасности крупных финансовых организаций.

Метод вишинга и его опасность

Эти хакерские группировки, названные Google Falcon, Хеликс, Пинк и Редакт, используют для проникновения в организации очень старый, но крайне эффективный метод. Преступники звонят сотрудникам на личные мобильные телефоны и представляются коллегами или сотрудниками службы ИТ-поддержки. Во время разговора они пытаются убедить жертв ввести свои логины, пароли и коды многофакторной аутентификации на поддельных веб-сайтах. Этот метод, известный в сфере кибербезопасности как голосовое мошенничество, получил название вишинг.

Выяснилось, что некоторые хакерские группировки управляют специальными веб-сайтами, на которых требуют оплату, угрожая раскрыть украденные данные. На своих сайтах преступники открыто заявляют, что переговоры ведутся профессионально, а распространение данных не является их главной целью, однако такие меры будут приняты, если жертва откажется от сотрудничества.

Результаты исследования и масштабные угрозы

Исследователи Google предполагают, что эти группировки, действующие под разными названиями, могут быть частью единой крупной команды, отслеживаемой под обозначением УНК6671. Пока не установлено, являются ли они независимыми филиалами, отколовшимися группами или используют единую инфраструктуру Фишинг-ас-а-Сервике. По мнению специалистов, это скоординированные действия, направленные на сокрытие операций и уход от ответственности.

В отчёте отмечается, что ранее эти группировки также атаковали крупные компании в производственном секторе, сфере недвижимости, здравоохранении, страховании, технологиях, транспорте и гостиничном бизнесе. Тогда главной целью хакеров было завладеть ценной интеллектуальной собственностью, исходным кодом программного обеспечения или конфиденциальными данными клиентов.

В последнее время атаки особенно направлены против юридических и финансовых организаций, в частности компаний прямых инвестиций. Фокус на организациях, занимающихся слияниями, поглощениями и распределением капитала, свидетельствует о стратегии получения важной корпоративной информации, которая позволяет преступникам максимально усиливать требования о выкупе.

КибербезопасностьGoogleХакерыФинансовые компанииВымогательство
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Производитель модульных компьютеров сообщил об утечке данныхПроизводитель модульных компьютеров сообщил об утечке данныхСегодня, 21:20Cloudflare представила браузер Китесурф для агентов искусственного интеллектаCloudflare представила браузер Китесурф для агентов искусственного интеллектаСегодня, 21:20В США потратили 4 млрд долларов на отмену проектов офшорных ветроэлектростанцийВ США потратили 4 млрд долларов на отмену проектов офшорных ветроэлектростанцийСегодня, 20:24SpaceX будет использовать газовые электростанции, а не солнечные панели, для завода Terafab в ТехасеSpaceX будет использовать газовые электростанции, а не солнечные панели, для завода Terafab в ТехасеСегодня, 19:57Китайская нейросеть Кими сбежала из среды тестирования кибербезопасностиКитайская нейросеть Кими сбежала из среды тестирования кибербезопасностиСегодня, 19:29Airbnb ускоряет запуск новых функций с помощью искусственного интеллектаAirbnb ускоряет запуск новых функций с помощью искусственного интеллектаСегодня, 19:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет