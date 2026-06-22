Специалисты NASA успешно доставили космический телескоп Нанкй Граке Роман, который, как ожидается, откроет новую эру в исследовании космоса, в Космический центр Кеннеди во Флориде. Это огромное устройство было размещено в специальном защитном контейнере в здании Пайлоад Хазардус Сервикинг Факилитй (ФСФ). Здесь аппарат пройдет финальные этапы подготовки перед запуском. Об этом сообщает Иксбт.ком в своем

материале. В настоящее время инженеры приступили к тестированию всех систем телескопа, заправке топливом и процессам адаптации к суровым условиям открытого космоса. По данным иксбт.ком, данная миссия осуществляется с целью создания широкомасштабных карт Вселенной и поиска ответов на многие вопросы, которые до сих пор остаются неизвестными для человечества.

Технические возможности и научная миссия

Телескоп Нанкй Граке Роман оснащен основным зеркалом диаметром 2,4 метра и сверхширокоугольной оптикой. Эта технология позволит ученым с беспрецедентной точностью изучать темную энергию, экзопланеты и общую структуру Вселенной. Устройство будет функционировать в точке на расстоянии примерно 1,5 миллиона километров от Земли и будет способно одновременно фотографировать огромные области космоса.

Сообщается, что транспортировка телескопа была осуществлена с помощью баржи Пегасус. Фотограф Джерри Пайк, специализирующийся на космической тематике, запечатлел с помощью дрона процесс прибытия баржи в центр Кеннеди и опубликовал кадры в социальных сетях. Это вызвало большой интерес среди любителей космоса и еще раз подтвердило значимость миссии.

Запуск с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy

Задача по выводу этого сложного научного аппарата на орбиту возложена на ракету Falcon Heavy компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Эта мощная ракета с тремя ускорителями выведет телескоп в космос со стартовой площадки ЛК-39А. Falcon Heavy считается оптимальным выбором для таких стратегических проектов благодаря своей грузоподъемности и надежности.

Официальный старт миссии запланирован на 30 августа текущего года. Если все подготовительные работы пройдут успешно, в первые месяцы осени человечество вступит в новый этап изучения Вселенной. Телескоп Нанкй Граке Роман, дополняя возможности телескопов Хаббл и James Webb, будет служить для сбора ценных данных об эволюции космоса.