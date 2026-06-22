Телескоп Нанкй Граке Роман, раскрывающий тайны космоса, доставлен на космодром

·3·Технологии
Телескоп Нанкй Граке Роман, раскрывающий тайны космоса, доставлен на космодром

Специалисты NASA успешно доставили космический телескоп Нанкй Граке Роман, который, как ожидается, откроет новую эру в исследовании космоса, в Космический центр Кеннеди во Флориде. Это огромное устройство было размещено в специальном защитном контейнере в здании Пайлоад Хазардус Сервикинг Факилитй (ФСФ). Здесь аппарат пройдет финальные этапы подготовки перед запуском. Об этом сообщает Иксбт.ком в своем

материале. В настоящее время инженеры приступили к тестированию всех систем телескопа, заправке топливом и процессам адаптации к суровым условиям открытого космоса. По данным иксбт.ком, данная миссия осуществляется с целью создания широкомасштабных карт Вселенной и поиска ответов на многие вопросы, которые до сих пор остаются неизвестными для человечества.

Технические возможности и научная миссия

Телескоп Нанкй Граке Роман оснащен основным зеркалом диаметром 2,4 метра и сверхширокоугольной оптикой. Эта технология позволит ученым с беспрецедентной точностью изучать темную энергию, экзопланеты и общую структуру Вселенной. Устройство будет функционировать в точке на расстоянии примерно 1,5 миллиона километров от Земли и будет способно одновременно фотографировать огромные области космоса.

Сообщается, что транспортировка телескопа была осуществлена с помощью баржи Пегасус. Фотограф Джерри Пайк, специализирующийся на космической тематике, запечатлел с помощью дрона процесс прибытия баржи в центр Кеннеди и опубликовал кадры в социальных сетях. Это вызвало большой интерес среди любителей космоса и еще раз подтвердило значимость миссии.

Запуск с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy

Задача по выводу этого сложного научного аппарата на орбиту возложена на ракету Falcon Heavy компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Эта мощная ракета с тремя ускорителями выведет телескоп в космос со стартовой площадки ЛК-39А. Falcon Heavy считается оптимальным выбором для таких стратегических проектов благодаря своей грузоподъемности и надежности.

Официальный старт миссии запланирован на 30 августа текущего года. Если все подготовительные работы пройдут успешно, в первые месяцы осени человечество вступит в новый этап изучения Вселенной. Телескоп Нанкй Граке Роман, дополняя возможности телескопов Хаббл и James Webb, будет служить для сбора ценных данных об эволюции космоса.

NASASpaceXFalcon HeavyNancy Grace RomanКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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