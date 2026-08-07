Агент Андреа Камбьязо высказался о будущем футболиста

·51·Спорт
Агент Андреа Камбьязо высказался о будущем футболиста

Вопросы о будущем флангового защитника туринского «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Камбьязо продолжают интересовать болельщиков и экспертов. Представитель футболиста Джованни Биа в интервью телеканалу Sky Sport прояснил последние трансферные слухи вокруг своего клиента. По его словам, на данном этапе нет серьёзных причин для ухода защитника из «Старой синьоры». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, агент отдельно подчеркнул, что его клиент чрезвычайно доволен своей игрой и атмосферой в туринской команде. Джованни Биа напомнил, что в детстве каждый ребёнок мечтает выступать за такие гранды, как «Ювентус», «Интер» или «Милан». Поэтому Андреа может задуматься об уходе из дорогой ему команды только в случае поступления очень крупного предложения, которое полностью устроит все стороны.

Интерес «Манчестер Сити» и критерии топ-клубов

По словам агента, в прошлом английский «Манчестер Сити» проявлял конкретный интерес к Андреа Камбьязо. Однако футболист и его представители готовы рассматривать трансфер только при поступлении предложения от одного из лучших топ-клубов Европы. Биа особо отметил, что предложения от команд среднего уровня Премьер-лиги не интересуют игрока: он выбирает только клубы, борющиеся за самые высокие цели.

В последнее время в СМИ распространялись сообщения о возможном соглашении или обмене игроками с другим грандом итальянского чемпионата — «Интером». В частности, на трансферном рынке обсуждалась вероятность обмена Андреа Камбьязо на Давиде Фраттези. Однако Джованни Биа категорически опроверг эти слухи и заявил, что не получал от представителей «Интера» ни официального запроса, ни предложения.

Андреа КамбьязоЮвентусИнтерТрансферСерия А
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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