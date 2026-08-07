Родри в Каталонию: Барселона близка к неожиданному трансферу

·60·Спорт
Родри в Каталонию: Барселона близка к неожиданному трансферу

Как сообщает Mundo Deportivo, полузащитник Манчестер Сити Родри может неожиданно продолжить карьеру в Барселоне. Ранее появлялась информация, что футболист входит в сферу интересов Реал Мадрид, однако проект каталонцев сумел привлечь испанскую звезду. Об этом сообщает Goal.com.

Сейчас Родри официально разрешил руководству Барселоны начать переговоры с Манчестер Сити. В клубе считают, что успешно преодолели главное препятствие — выяснили истинные намерения футболиста.

Футболист, идеально подходящий проекту Ханси Флика

Хотя усиление линии атаки остается приоритетной задачей Барселоны в летнее трансферное окно, возможность подписать одного из лучших полузащитников мира вынудила руководство серьезно рассмотреть этот вариант. Благодаря мастерству, огромному опыту и лидерским качествам Родри идеально соответствует игровой философии главного тренера Ханси Флика.

По мнению специалистов, еще одной причиной стремления каталонцев осуществить этот трансфер является желание достойно заменить травмированного нидерландского полузащитника Френки де Йонга. Приход Родри значительно расширит возможности команды в центре поля.

Огромная конкуренция в центре поля

Если этот трансфер состоится, в центре поля Барселоны соберется настоящая армия звезд. Уже сейчас за команду выступают такие талантливые футболисты, как Гави, Педри, Дани Ольмо, Френки де Йонг, Фермин Лопес, Марк Касадо и Марк Берналь, а приход Родри еще больше увеличит глубину состава.

Тем не менее среди специалистов остаются вопросы о том, насколько эта сделка соответствует общему финансовому и стратегическому плану клуба. Подписание лидера Манчестер Сити наверняка потребует от каталонского клуба огромных финансовых ресурсов и серьезных усилий.

РодриБарселонаМанчестер СитиЛа ЛигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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