NVIDIA продаёт видеокарты GeForce RTX 50 по рекомендованной цене на КуакеКон

В последнее время на рынке видеокарт наблюдается резкий рост цен, что создаёт серьёзные трудности для пользователей. В таких условиях, как сообщает издание иксбт.ком, компания NVIDIA решила предоставить пользователям возможность приобрести графические карты последнего поколения по официальным рекомендованным ценам. Ожидается, что эта инициатива станет важным шагом для тех, кто хочет обновить компьютер на фоне подорожания на рынке. Об этом иксбт.ком сообщает .

Компания реализует эту возможность не в крупных розничных сетях, а в рамках специального мероприятия. На фестивале КуакеКон, открывшем свои двери в этом году, NVIDIA представляет специальный рекламный стенд. Он позволяет посетителям приобрести устройства новейшей серии RTX 50 по исходной цене без искусственной наценки.

Ценовая политика на мероприятии

Согласно опубликованным условиям, покупатели смогут приобрести модель GeForce RTX 5070 Фундерс Эдитион за 550 долларов США, версию GeForce RTX 5080 FE — за 1000 долларов США, а флагманскую RTX 5090 FE — за 2000 долларов США. Стоит отметить, что в настоящее время в свободной розничной продаже цена особенно востребованной видеокарты RTX 5090 выросла до 4000–5000 долларов и даже выше. Поэтому предложение на КуакеКон оценивается как крайне выгодная и привлекательная сделка на фоне текущей ситуации на рынке.

NVIDIA называет эту акцию «Подтверждённым приоритетным доступом». Этот термин своеобразно подчёркивает, что рекомендованные цены остаются неизменными в условиях современных рыночных реалий и высокого спроса. Хотя текущие рыночные правила указывают на обратное, компания старается предоставлять своим поклонникам технику по справедливым ценам.

Детали и условия мероприятия

Если вы планируете посетить это мероприятие, которое проходит с 6 по 9 августа текущего года, организаторы рекомендуют как можно скорее посетить стенд GeForce. Цель — приобрести устройства по гарантированной цене до того, как товары закончатся. Представители компании сообщили, что любой желающий сможет купить эти устройства непосредственно на месте.

Тем не менее главный вопрос, который волнует специалистов и покупателей, остаётся без ответа: неизвестно, сколько именно видеокарт NVIDIA выделила для этого мероприятия. Поскольку ожидается очень высокий спрос, маловероятно, что все желающие успеют воспользоваться этой возможностью. Поэтому активность и оперативность посетителей фестиваля будут иметь большое значение.