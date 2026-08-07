Родри близок к переходу в «Барселону»

Несмотря на то что в последние дни имя лидера «Манчестер Сити» Родри неоднократно связывали с «Реалом», футболист неожиданно оказался очень близок к переходу в каталонскую «Барселону». По информации Mundo Deportivo, испанский полузащитник положительно оценил проект блауграны и официально дал руководству согласие начать переговоры с «Манчестер Сити». Об этом Goal.com сообщает .

Руководство каталонского клуба утверждает, что главным препятствием и самым сложным шагом было выяснить желание самого футболиста — и эта задача успешно решена. Хотя главным приоритетом «Барселоны» на летнем трансферном рынке по-прежнему остаётся усиление линии атаки, возможность подписать одного из лучших полузащитников мира заставила клуб всерьёз задуматься о таком переходе.

Футболист для проекта Ханси Флика

Родри идеально соответствует игровой философии главного тренера Ханси Флика по всем параметрам, включая высочайшее мастерство, огромный опыт и лидерские качества. Кроме того, по сообщениям СМИ, « Барселона » пытается ускорить трансфер, поскольку нидерландский полузащитник команды Френки де Йонг выбыл на длительный срок из-за травмы.

Однако приход Родри может привести к чрезмерной конкуренции в центре поля «Барселоны» и даже к переизбытку игроков. Уже сейчас за место в составе каталонцев борются такие талантливые полузащитники, как Гави, Педри, Дани Ольмо, Френки де Йонг, Фермин Лопес, Марк Касадо и Марк Берналь.

Позитивная головная боль для тренера

Такой богатый выбор станет своеобразной позитивной головной болью для Ханси Флика. Немецкий специалист сможет выбирать из множества ярких имён и свободно ротировать футболистов, не снижая силу состава.

По мнению экспертов, трансфер Родри не только усилит внутреннюю конкуренцию, но и придаст «Барселоне» дополнительную уверенность в борьбе за самые высокие цели на европейской арене.