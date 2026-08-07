Парма подписывает Давида Ромеро и готова отпустить Пеллегрино

Итальянская «Парма» из Серии А продолжает активно работать на трансферном рынке и близка к усилению линии атаки ещё одним талантливым футболистом. По информации Sky Sport, клуб находится на финальной стадии переговоров о переходе молодого аргентинского нападающего Давида Ромеро, выступающего за «Тигре». Об этом сообщает Goal.com.

После успешного завершения трансфера Эль-Билаля Туре руководство «Пармы» практически договорилось с «Тигре» о приобретении центрального нападающего сборной Аргентины 2003 года рождения. Сам футболист в последние часы попрощался с болельщиками, явно намекнув своими действиями на скорый переезд в Италию.

Давид Ромеро успел проявить себя в завершившемся сезоне. Он провёл 17 матчей в чемпионате Аргентины и Южноамериканском кубке КОНМЕБОЛ, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. Именно эта стабильная и эффективная игра привлекла внимание скаутов «Пармы».

Судьба Матео Пеллегрино и интерес грандов

Переход Давида Ромеро в «Парму», как ожидается, напрямую повлияет на судьбу другого нападающего клуба. 24-летний аргентинский форвард Матео Пеллегрино может покинуть команду после прихода новичка. Им серьёзно интересуются клубы из Италии и других стран, а особенно внимательно за ситуацией следят «Фиорентина» и «Ювентус».

«Фиорентина» готова активизироваться по трансферу Пеллегрино, если получит хорошее предложение по Мойзе Кину или Роберто Пикколи перейдёт в «Болонью». В свою очередь, «Ювентус» также анализирует ситуацию в атаке и включил молодого нападающего в список своих целей.

Следующие шаги на трансферном рынке

Туринскому клубу необходимо продать некоторых игроков атаки, прежде чем начинать конкретные действия по Пеллегрино. Пока главным кандидатом на уход остаётся Джонатан Дэвид, однако удовлетворительных предложений по нему ещё не поступало. Несмотря на это, «Ювентус» не намерен оставаться в стороне от борьбы.

«Парма» намерена предоставить главному тренеру полностью сформированную линию атаки ещё до начала сезона. Осталось дождаться, когда Давид Ромеро наденет жёлто-синюю форму, а стороны согласуют все последние детали, сообщает Sky Sport.