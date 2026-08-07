Парма подписывает Давида Ромеро и готова отпустить Пеллегрино

·56·Спорт
Парма подписывает Давида Ромеро и готова отпустить Пеллегрино

Итальянская «Парма» из Серии А продолжает активно работать на трансферном рынке и близка к усилению линии атаки ещё одним талантливым футболистом. По информации Sky Sport, клуб находится на финальной стадии переговоров о переходе молодого аргентинского нападающего Давида Ромеро, выступающего за «Тигре». Об этом сообщает Goal.com.

После успешного завершения трансфера Эль-Билаля Туре руководство «Пармы» практически договорилось с «Тигре» о приобретении центрального нападающего сборной Аргентины 2003 года рождения. Сам футболист в последние часы попрощался с болельщиками, явно намекнув своими действиями на скорый переезд в Италию.

Давид Ромеро успел проявить себя в завершившемся сезоне. Он провёл 17 матчей в чемпионате Аргентины и Южноамериканском кубке КОНМЕБОЛ, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. Именно эта стабильная и эффективная игра привлекла внимание скаутов «Пармы».

Судьба Матео Пеллегрино и интерес грандов

Переход Давида Ромеро в «Парму», как ожидается, напрямую повлияет на судьбу другого нападающего клуба. 24-летний аргентинский форвард Матео Пеллегрино может покинуть команду после прихода новичка. Им серьёзно интересуются клубы из Италии и других стран, а особенно внимательно за ситуацией следят «Фиорентина» и «Ювентус».

«Фиорентина» готова активизироваться по трансферу Пеллегрино, если получит хорошее предложение по Мойзе Кину или Роберто Пикколи перейдёт в «Болонью». В свою очередь, «Ювентус» также анализирует ситуацию в атаке и включил молодого нападающего в список своих целей.

Следующие шаги на трансферном рынке

Туринскому клубу необходимо продать некоторых игроков атаки, прежде чем начинать конкретные действия по Пеллегрино. Пока главным кандидатом на уход остаётся Джонатан Дэвид, однако удовлетворительных предложений по нему ещё не поступало. Несмотря на это, «Ювентус» не намерен оставаться в стороне от борьбы.

«Парма» намерена предоставить главному тренеру полностью сформированную линию атаки ещё до начала сезона. Осталось дождаться, когда Давид Ромеро наденет жёлто-синюю форму, а стороны согласуют все последние детали, сообщает Sky Sport.

ПармаДавид РомероМатео ПеллегриноЮвентусФиорентина
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

«Локомотив» в Ташкенте совершил камбэк в матче с «Динамо»«Локомотив» в Ташкенте совершил камбэк в матче с «Динамо»Сегодня, 21:50Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»Сегодня, 21:18«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура Кападзе«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура КападзеСегодня, 21:01Будущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в АнглиюБудущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в АнглиюСегодня, 20:55Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)Сегодня, 19:54Поворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в яростьПоворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в яростьСегодня, 19:39
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)