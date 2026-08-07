Samsung активно переводит клиентов на 5-нанометровую технологию

·55·Технологии
Samsung активно переводит клиентов на 5-нанометровую технологию

На мировом рынке продолжается острая конкуренция за объёмы и производственные мощности по выпуску полупроводников. Как сообщает ЗДНет Кореа, Samsung Электроникс активно направляет клиентов на переход к 5-нанометровому техпроцессу из-за чрезмерной загрузки собственных 4-нанометровых мощностей. Ожидается, что это решение существенно повлияет на текущий баланс и производственные цепочки глобального рынка полупроводников. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Сообщается, что 4-нанометровые линии подразделения Samsung Фундрй почти полностью зарезервированы до следующего года. Основной причиной называют внутренние потребности компании, включая резкий рост заказов на производство новых типов чипов памяти ХБМ4. Кроме того, на этих мощностях выпускаются различные ускорители искусственного интеллекта.

Компромиссное решение — 5 нанометров

В текущей ситуации Samsung предлагает своим клиентам зрелую и экономичную 5-нанометровую технологию в качестве альтернативы. Этот процесс дешевле передовых 2- и 3-нанометровых технологий, но при этом способен полностью удовлетворить требования многих современных производителей. Изначально предназначенная для автомобильной электроники, эта технология сегодня становится всё популярнее среди разработчиков решений для искусственного интеллекта, нейропроцессоров и серверных чипов.

В последние месяцы наблюдается заметный рост интереса к этой технологии. По мнению отраслевых экспертов, этому также способствовали высокая загрузка фабрик TSMC и сложная геополитическая ситуация. Из-за нехватки свободных мощностей у ведущего контрактного производителя многие компании из Китая, Индии и других стран решили воспользоваться услугами именно Samsung.

Перспективы и планы на будущее

В настоящее время Южнокорейскому гиганту достаются и небольшие заказы, которые TSMC не может принять. Это создаёт для компании дополнительные возможности укрепить свои позиции. Вместе с тем Samsung продолжает принимать запросы и на передовую 2-нанометровую технологию.

Тем не менее будущий успех 2-нанометрового направления во многом будет зависеть от того, насколько компании удастся повысить выход годных кристаллов и сделать новую технологию привлекательной для массовых заказчиков. На текущем этапе 5-нанометровый техпроцесс остаётся наиболее оптимальным и стабильным компромиссом для компании и её клиентов.

SamsungТехнологииПроизводство чиповHBM4Искусственный интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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