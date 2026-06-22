Сотрудничество Samsung и OpenAI: более 120 тысяч сотрудников переходят на ChatGPT Энтерприсе

Южнокорейский технологический гигант Samsung Электроникс и лидер в области искусственного интеллекта компания OpenAI подписали крупное стратегическое соглашение. Согласно контракту, Samsung обеспечит более 120 000 своих сотрудников доступом к ChatGPT Энтерприсе Эдитион и платформе программирования Кодекс. Это считается одной из крупнейших корпоративных сделок в истории OpenAI. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новая система будет доступна в первую очередь всем сотрудникам Samsung Электроникс в Южной Корее, а также специалистам подразделения Девике Экспериенке (ДКс) по всему миру. Для справки: к концу 2024 года в компании работало в общей сложности 262 000 сотрудников, значительная часть которых теперь сможет использовать передовые возможности AI в своих ежедневных рабочих процессах.

Повышение эффективности работы и вопросы безопасности

по данным иксбт.ком, основной целью внедрения этой технологии является радикальное повышение эффективности работы в таких направлениях, как разработка программного обеспечения, маркетинг, дизайн продуктов и производство. Ожидается, что с помощью ChatGPT сотрудники смогут оперативно выполнять такие задачи, как анализ данных, подготовка проектов документов и работа над креативными решениями.

Компания также уделила особое внимание вопросам внутренней безопасности. Версия ChatGPT Энтерприсе отличается от версии для обычных пользователей более высоким уровнем защиты данных и конфиденциальности. Это критически важно для таких крупных корпораций, как Samsung, так как исключает риск утечки секретной корпоративной информации.

Новые возможности платформы Кодекс

Платформа Кодекс, изначально известная только как инструмент для создания ПО, теперь превратилась в универсальную систему. Она помогает автоматизировать бизнес-процессы не только разработчикам, но и представителям нетехнических специальностей. По данным OpenAI, число пользователей Кодекс превысило 5 миллионов в неделю, а в Южной Корее этот показатель с февраля вырос почти на 800%.

Данное партнерство является важным шагом для Samsung в сохранении конкурентоспособности на глобальном рынке. Интеграция AI в рабочие процессы ускорит решение сложных задач и создание инновационных продуктов. Этот опыт в будущем может стать примером и для других крупных технологических брендов.