Технологии будущего в Ташкенте: начато строительство завода гуманоидных роботов

В нашей столице сделан масштабный шаг, открывающий новую эру в сфере высоких технологий. По сообщению Министерства инвестиций, промышленности и торговли, в городе Ташкенте началось строительство современного завода, специализирующегося на производстве гуманоидных роботов и их комплектующих.

Торжественная церемония и высокопоставленные гости

Церемония закладки первого камня в основание предприятия состоялась 15 июня в промышленной зоне «Новое поколение» в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума.

В этом историческом мероприятии приняли участие официальные представители и руководители отраслей из двух стран. В числе гостей были заместитель премьер-министра Джамшид Ходжаев, заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Илзат Касимов, посол Южной Кореи в Узбекистане Вон До Ён, а также президент компании Роботис Ким Бён Су.

Важные цифры о заводе будущего

Данный проект оценивается как одна из важнейших инициатив по развитию робототехники в Узбекистане. Основные показатели проекта следующие:

Объем инвестиций: Около 70 миллионов долларов

Новые рабочие места: Более 2 тысяч высококвалифицированных рабочих мест

Производственная площадь: Современный комплекс, который будет возведен на территории 10 гектаров

Партнер, признанный мировыми гигантами: что нужно знать о Роботис?

Южнокорейская компания Роботис, вступившая в партнерство с Узбекистаном, является не просто предприятием, а одним из мировых лидеров в области автономной робототехники. Компания, основанная в 1999 году, обладает общими активами в размере 2,5 миллиарда долларов. Она имеет официальные представительства в США, Японии и Китае.

О престиже и надежности компании Роботис также говорит список мировых гигантов, сотрудничающих с ними:

Бренды, использующие технологии компании: Amazon, Microsoft, Apple, NASA, Google, Samsung и BMW.

Создаваемое предприятие будет не только производить высокотехнологичную продукцию, но и послужит внедрению международного опыта в нашу страну и повышению квалификации местных кадров. Ожидается, что это станет одним из крупнейших достижений Узбекистана на пути инновационного развития.