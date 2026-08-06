Anthropic может привлечь ещё 36 миллиардов долларов на инфраструктуру искусственного интеллекта

·37·Технологии
Anthropic может привлечь ещё 36 миллиардов долларов на инфраструктуру искусственного интеллекта

Одна из ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта Anthropic готовится к очередному масштабному раунду финансирования для расширения вычислительных мощностей. По данным агентства Bloomberg, крупная инвестиционная компания Blackstone начала предварительные переговоры о создании второго пакета долгового финансирования на 36 миллиардов долларов для оплаты тензорных процессоров Google. Эта сделка показывает, каких огромных масштабов достигли расходы на развитие технологий искусственного интеллекта. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Поскольку переговоры сейчас находятся на начальной стадии, их итоговый объём, структура и состав участников могут измениться. Однако ожидается, что новый пакет финансирования станет логичным продолжением соглашения примерно на 35 миллиардов долларов, о котором было объявлено два месяца назад. В рамках предыдущей сделки средства направлялись на долгосрочную аренду инфраструктуры Google для Anthropic в пяти крупных центрах обработки данных.

Искусственный интеллект как инфраструктурный актив

Как сообщает Финанкиал Тимес, предыдущий контракт был оформлен через компанию специального назначения (СПВ). Эта структура приобрела вычислительное оборудование на базе Google TPU общей мощностью около 1 гигаватт, а Anthropic получила его в долгосрочную аренду. Такой подход избавляет разработчика программного обеспечения от необходимости немедленно покупать дорогостоящее оборудование и позволяет финансировать инфраструктуру искусственного интеллекта подобно крупному энергетическому объекту.

По словам экспертов, эта схема постепенно превращается в совершенно новый финансовый механизм для высокотехнологичного рынка. Огромные вычислительные мощности, необходимые для обучения и поддержки моделей искусственного интеллекта, теперь финансируются подобно крупным электростанциям — с помощью долгосрочных долговых инструментов и специального класса активов.

Перспективы будущей сделки

На текущем этапе стороны обсуждают лишь предварительные вопросы, и речи о подписании окончательной сделки или заказе новых чипов пока не идёт. Представители Blackstone, Anthropic, Google и Аполло также отказались комментировать запросы Bloomberg по поводу этих финансовых планов.

Если новая сделка на 36 миллиардов долларов будет успешно заключена, она станет одной из крупнейших инфраструктурных сделок в истории индустрии искусственного интеллекта. Соглашение может сыграть важную роль в определении дальнейшего развития механизмов поставки и финансирования вычислительных мощностей на рынке.

AnthropicGoogleBlackstoneИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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