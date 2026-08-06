Гигабйте испытывает новое решение 12ВХПВР в видеокартах RTX 50 Инфинитй

·70·Технологии
Гигабйте испытывает новое решение 12ВХПВР в видеокартах RTX 50 Инфинитй

Одна из ведущих компаний на рынке компьютерных комплектующих Гигабйте начала применять оригинальное решение проблемы нагрева широко обсуждаемого разъёма питания 12ВХПВР в линейке видеокарт нового поколения GeForce RTX 50 Инфинитй. Согласно первым распространившимся фотографиям, производитель встроил эту потенциально опасную деталь непосредственно в массивный алюминиевый блок, который стал неотъемлемой частью общей системы охлаждения. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Известно, что в последние годы разъёмы 12ВХПВР, которые начали использоваться в мощных графических ускорителях, неоднократно оказывались в центре внимания из-за случаев оплавления вследствие недостаточно плотной фиксации или нагрева под высокой нагрузкой. Как отметили специалисты издания ПК Гамес Хардваре, инженеры Гигабйте рассчитывали с помощью такого конструктивного подхода снизить температуру в месте соединения. Однако покажут только полноценные тесты, которые будут проведены в ближайшие дни, сможет ли этот алюминиевый барьер предотвратить перегрев в критических ситуациях.

Дополнительные меры повышения безопасности

Помимо инновационного блока охлаждения, инженеры также изменили расположение разъёма питания. По данным Иксбт.ком, эту деталь традиционно не стали напрямую припаивать к основной печатной плате. Вместо этого разъём перенесли на отдельную небольшую плату, соединённую с основной платой прочным кабелем.

Такое инженерное решение имеет важное значение для минимизации последствий возможных термических повреждений и коротких замыканий в будущем. Даже если разъём перегреется и выйдет из строя, основная дорогостоящая плата видеокарты практически полностью останется невредимой, поскольку все негативные последствия будут локализованы в отдельном небольшом модуле.

Интересная деталь и модель RTX 5090

Тем не менее тот факт, что новый технологический подход применяется не ко всем моделям одинаково, вызывает вопросы у специалистов. В частности, выяснилось, что видеокарта GeForce RTX 5090 Инфинитй — самая мощная и флагманская модель линейки — не получила таких защитных особенностей.

На самом деле именно модель RTX 5090 известна тем, что во время тяжёлых рабочих процессов и игр потребляет от 550 до 600 В и чаще других представителей текущего поколения подвергается повреждениям от перегрева. Специалисты и пользователи пытаются понять, почему именно на флагмане, требующем больше всего энергии и сильнее всего нагревающемся, не установили такие дополнительные элементы защиты. Пока представители Гигабйте не дали официальных комментариев по этому поводу, однако ожидается, что результаты испытаний компактных моделей и новых устройств среднего сегмента будут опубликованы в ближайшее время.

GigabyteRTX 50Видеокарты12VHPWRТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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