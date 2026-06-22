Конкурент Boeing и Аирбус на новом этапе: начались испытания КОМАК К919-600

·47·Технологии
Конкурент Boeing и Аирбус на новом этапе: начались испытания КОМАК К919-600

Авиационная промышленность Китая сделала очередной важный шаг на пути к конкуренции с такими гигантами глобального рынка, как Boeing и Аирбус. Корпорация КОМАК начала наземные испытания специальной модификации своего узкофюзеляжного лайнера К919 — модели К919-600. Эта новость демонстрирует, что авиационные технологии Китая находят свое применение не только в стандартных направлениях, но и в сложных климатических условиях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Согласно фотографиям, распространившимся в социальных сетях, первые таксирующие испытания нового воздушного судна проходят на производственной площадке корпорации КОМАК в Шанхае. Модель К919-600 представляет собой укороченную версию базового лайнера, предназначенную главным образом для обслуживания аэропортов, расположенных в высокогорных районах. Этот проект реализуется в сотрудничестве с авиакомпанией Тибет Аирлинес.

Специальные технологии для горных районов

Выполнение полетов в высокогорных аэропортах требует от самолетов специфических технических характеристик. Из-за разреженного воздуха в районах, расположенных высоко над уровнем моря, эффективность двигателей снижается, а аэродинамические показатели меняются. Кроме того, для процессов взлета и посадки в условиях сложного рельефа самолет должен обладать высокой маневренностью.

Инженеры КОМАК разработали модель К919-600, учитывая именно эти факторы. Данная «Платеау Версион» (плато-версия) призвана улучшить авиасообщение между аэропортами в западных регионах Китая, в частности, в Тибетском нагорье. Это позволит дополнительно укрепить внутреннюю транспортную систему страны.

На данный момент точные технические характеристики и данные о пассажировместимости модели К919-600 полностью не раскрыты. Однако начало наземных испытаний свидетельствует о приближении проекта к этапу сертификации и летных испытаний. По мнению специалистов, укороченный фюзеляж снижает вес самолета и обеспечивает ему больший запас мощности в сложных условиях.

Данная стратегия Китая направлена на создание достойной альтернативы самым популярным моделям в мире, таким как Boeing 737 и Аирбус А320. В будущем подобные специализированные лайнеры могут вызвать интерес и у стран с горным рельефом, таких как Узбекистан, которые обновляют свой авиапарк. С этой новой разработкой КОМАК стремится укрепить свои позиции не только на внутреннем рынке, но и на международной арене.

COMACC919АвиацияКитайТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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