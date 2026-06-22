Началось распространение обновления One UI 8.5 для смартфонов Samsung Galaxy

·2·Технологии
Началось распространение обновления One UI 8.5 для смартфонов Samsung Galaxy

Южнокорейский технологический гигант Samsung приступил к новому этапу массового распространения своей графической оболочки One UI 8.5. Данное обновление программного обеспечения предоставляется не только для флагманских устройств, но и для очень популярных среди пользователей моделей среднего и бюджетного сегментов. Этот шаг демонстрирует последовательность стратегии компании по долгосрочной программной поддержке своих устройств. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

По данным известного инсайдера Таруна Ватса, модель Samsung Galaxy A56 начала получать обновление One UI 8.5 на территории Европы. Эта прошивка под номером A566BXXSBCZF5 включает патчи безопасности за июнь. На данный момент обновление доступно для загрузки ряду пользователей в регионе.

Бюджетные модели и глобальное расширение

В то же время Samsung не забыла и про один из своих самых доступных смартфонов — Galaxy A15 4G. В Южной Корее для этой модели официально запущено обновление под номером A155NKSU9DZF1. Как правило, производитель сначала тестирует новое ПО на внутреннем рынке, а затем в течение нескольких недель представляет его на глобальном рынке, включая страны Центральной Азии, такие как Узбекистан.

по сообщению издания ixbt.com, данное обновление направлено на повышение стабильности системы и устранение уязвимостей в безопасности. Версия One UI 8.5 обеспечивает более плавную работу пользовательского интерфейса и оптимизирует энергоэффективность. Это особенно важно для бюджетных устройств с ограниченными ресурсами, таких как Galaxy A15.

Будущие планы и ожидания от One UI 9

Samsung не только обновляет текущие версии, но и закладывает основу для будущих крупных изменений. Сообщается, что параллельно ведется работа над версией One UI 9 Beta 3. Говорят, что в ней исправлен ряд серьезных ошибок, отмеченных пользователями. Это свидетельствует об усилении внимания компании к качеству программного обеспечения.

Ожидается, что для пользователей Samsung в Узбекистане это обновление появится в ближайшие дни в разделе «Обновление ПО» в настройках смартфона. Специалисты рекомендуют перед установкой обновления убедиться, что заряд устройства составляет не менее 50%, и подключиться к стабильной сети Wi-Fi. Поскольку Тарун Ватс ранее точно предсказал даты выхода моделей Galaxy S24 и Galaxy S25, его информация о One UI 8.5 также считается надежной.

SamsungGalaxyOne UIСмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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