Сидкамп привлекла 320 миллионов долларов для нового фонда: основной целью стал рынок США
Один из самых влиятельных венчурных инвесторов Европы, Сидкамп, объявил о сборе 320 миллионов долларов для своего следующего, седьмого фонда. Это крупнейший финансовый показатель в истории компании, что почти в два раза больше суммы в 180 миллионов долларов, привлеченной в прошлом году. Эта новость знаменует собой важный поворот в стратегии Сидкамп: теперь компания стремится значительно расширить свое присутствие не только в Европе, но и на рынке США. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.
По данным издания TechCrunch, привлеченные средства будут разделены на две части. Основные 220 миллионов долларов в рамках фонда Сидкамп ВИИ будут направлены на стартапы ранних стадий (еарлй-стаге), а остальные 100 миллионов долларов через новый фонд под названием Селект пойдут на поддержку проектов на стадии роста. Этот шаг позволит компании финансировать перспективные проекты из своего портфеля и на последующих этапах.
Стратегия расширения на рынок СШАНесмотря на то, что Сидкамп уже имеет офисы в Нью-Йорке и Майами, компания планирует и дальше расширять свою команду в Штатах. По словам основательницы Решмы Сохони, Сан-Франциско и Кремниевая долина вновь восстанавливают свой авторитет как глобальные технологические центры. Поэтому связывание европейских стартапов с американским рынком, клиентами и крупными инвесторами стало приоритетной задачей для Сидкамп.
Оставаясь верной своим традиционным принципам, компания продолжит инвестировать в проекты на самых ранних стадиях, даже если продукт еще не готов или компания еще не начала приносить доход. Ожидается, что в рамках Сидкамп ВИИ каждому из 100–120 стартапов будет выписан первый чек в размере в среднем 1 миллиона долларов. Фонд Селект будет инвестировать от 3 до 5 миллионов долларов на стадиях Сериес Б и последующих.
Успешные проекты и ограниченияЗа время своей деятельности Сидкамп инвестировала в более чем 550 компаний, 12 из которых уже достигли статуса «единорогов» (компаний стоимостью более 1 миллиарда долларов). Среди самых известных брендов в портфеле компании можно выделить следующие:
- Revolut — финтех-гигант;
- Wise — сервис международных денежных переводов;
- УиПат — автоматизация роботизированных процессов;
- Сйнтесиа — платформа для создания видео на базе AI;
- а также такие успешные проекты, как Плео и Хопин.
Среди инвесторов (ЛП) нового фонда — такие крупные финансовые институты, как Бритиш Бусинесс Банк, ХарборВест, Шродерс и Софина. Примечательно, что более 80 основателей успешных стартапов из портфеля Сидкамп также вложили свои средства в этот фонд, чтобы поддержать новое поколение предпринимателей. Это свидетельствует о высоком уровне взаимопомощи и обмена опытом в стартап-экосистеме.
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