Сидкамп привлекла 320 миллионов долларов для нового фонда: основной целью стал рынок США

·33·Технологии
Сидкамп привлекла 320 миллионов долларов для нового фонда: основной целью стал рынок США

Один из самых влиятельных венчурных инвесторов Европы, Сидкамп, объявил о сборе 320 миллионов долларов для своего следующего, седьмого фонда. Это крупнейший финансовый показатель в истории компании, что почти в два раза больше суммы в 180 миллионов долларов, привлеченной в прошлом году. Эта новость знаменует собой важный поворот в стратегии Сидкамп: теперь компания стремится значительно расширить свое присутствие не только в Европе, но и на рынке США. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

По данным издания TechCrunch, привлеченные средства будут разделены на две части. Основные 220 миллионов долларов в рамках фонда Сидкамп ВИИ будут направлены на стартапы ранних стадий (еарлй-стаге), а остальные 100 миллионов долларов через новый фонд под названием Селект пойдут на поддержку проектов на стадии роста. Этот шаг позволит компании финансировать перспективные проекты из своего портфеля и на последующих этапах.

Стратегия расширения на рынок США

Несмотря на то, что Сидкамп уже имеет офисы в Нью-Йорке и Майами, компания планирует и дальше расширять свою команду в Штатах. По словам основательницы Решмы Сохони, Сан-Франциско и Кремниевая долина вновь восстанавливают свой авторитет как глобальные технологические центры. Поэтому связывание европейских стартапов с американским рынком, клиентами и крупными инвесторами стало приоритетной задачей для Сидкамп.

Оставаясь верной своим традиционным принципам, компания продолжит инвестировать в проекты на самых ранних стадиях, даже если продукт еще не готов или компания еще не начала приносить доход. Ожидается, что в рамках Сидкамп ВИИ каждому из 100–120 стартапов будет выписан первый чек в размере в среднем 1 миллиона долларов. Фонд Селект будет инвестировать от 3 до 5 миллионов долларов на стадиях Сериес Б и последующих.

Успешные проекты и ограничения

За время своей деятельности Сидкамп инвестировала в более чем 550 компаний, 12 из которых уже достигли статуса «единорогов» (компаний стоимостью более 1 миллиарда долларов). Среди самых известных брендов в портфеле компании можно выделить следующие:

  • Revolut — финтех-гигант;
  • Wise — сервис международных денежных переводов;
  • УиПат — автоматизация роботизированных процессов;
  • Сйнтесиа — платформа для создания видео на базе AI;
  • а также такие успешные проекты, как Плео и Хопин.
Тем не менее, инвестор не вкладывает средства во все сферы. Решма Сохони отметила, что компания избегает капиталоемких бизнесов, таких как логистика, транспорт (мобилитй) или торговые площадки (маркетплакес), требующие больших оборотных средств. Сидкамп фокусируется на проектах с высокой коммерческой скоростью роста и технологическими решениями.

Среди инвесторов (ЛП) нового фонда — такие крупные финансовые институты, как Бритиш Бусинесс Банк, ХарборВест, Шродерс и Софина. Примечательно, что более 80 основателей успешных стартапов из портфеля Сидкамп также вложили свои средства в этот фонд, чтобы поддержать новое поколение предпринимателей. Это свидетельствует о высоком уровне взаимопомощи и обмена опытом в стартап-экосистеме.

SeedcampСтартапИнвестицииВенчурСША
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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