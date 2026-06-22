Представлен Honor Кс80 Pro Max: устойчив к падениям с 20 метров и бесплатный сервис

Компания Honor произвела настоящий фурор на рынке смартфонов. Новая модель Honor Кс80 Pro Max удивляет отраслевых экспертов не только своими техническими характеристиками, но и беспрецедентным уровнем прочности и условиями гарантии. Данное устройство стало первым в мире смартфоном, предлагающим пользователям абсолютно бесплатную замену экрана в течение двух лет. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Обычно крупные бренды предлагают для своих флагманов годовую гарантию или разовую бесплатную услугу по ремонту. Однако Honor в своей новой модели, относящейся к среднему и бюджетному сегменту, увеличил этот срок в два раза. Этот шаг свидетельствует о том, насколько компания уверена в прочности своего продукта.

Космические технологии и непревзойденная прочность

Корпус и экран Honor Кс80 Pro Max собраны с помощью специального конструкционного клея аэрокосмического класса с высокой прочностью. Эта технология значительно повышает ударостойкость устройства. Кроме того, в смартфоне применена новая система полной противоударной защиты, способная снизить внешнее давление и ударную нагрузку на 82%.

Результаты тестов, проведенных компанией, впечатляют. Устройство не повреждается даже при падении с высоты 3 метров на твердую поверхность. В экстремальных тестах в реальных условиях Honor Кс80 Pro Max не получил повреждений ни на передней, ни на задней панели даже при падении с высоты 20 метров.

Дисплей и технические возможности

По данным иксбт.ком, смартфон оснащен плоской ОЛЭД-панелью с диагональю 6,8 дюйма. Разрешение экрана составляет 2788 кс 1280 пикселей, а частота обновления — 120 Hz. Для снижения нагрузки на зрение внедрено высокочастотное ШИМ-управление с частотой 3840 Hz. Самым удивительным является то, что пиковая яркость экрана может достигать 10 000 нит.

Еще одной особенностью устройства является его аккумулятор. Honor Кс80 Pro Max оснащен огромной батареей емкостью 11 000 mAh. Это один из самых высоких показателей среди современных смартфонов, что позволяет пользователю работать несколько дней на одном заряде.

В заключение можно сказать, что Honor со своей новой моделью устанавливает новые стандарты не только в гонке мощности и скорости, но и в области бесплатного сервиса и физической выносливости. Если в течение двух лет возникнут проблемы с дисплеем, пользователь сможет заменить его на новый без каких-либо дополнительных затрат.