Ученые предложили создать в космосе «щит» для защиты от солнечных бурь

Исследователи из Бостонского университета разработали революционный способ защиты планеты Земля от экстремальных космических погодных явлений. В рамках проекта под названием СтормВалл предлагается создать временный «плазменный щит» на границе магнитосферы. Согласно научной работе, опубликованной в журнале Спаке Веатер, эта система способна почти в два раза снизить воздействие сильных геомагнитных бурь на Землю. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Сильные бури, возникающие в результате выбросов корональной массы с поверхности Солнца, представляют серьезную угрозу для современной технологической инфраструктуры. Они могут нарушить работу радиосвязи, спутников и энергетических систем. Например, мощная магнитная буря в мае 2024 года привела к сбоям в ГПС-навигации сельскохозяйственной техники в США, что обошлось фермерам в 500 миллионов долларов.

Мера безопасности для глобальной экономики

По расчетам ученых, сверхмощные солнечные бури, происходящие раз в сто лет, могут нанести ущерб глобальным энергосистемам на сумму более 2,4 триллиона долларов. Если бы крупнейшая буря в истории — событие Кэррингтона 1859 года — повторилась сегодня, последствия были бы еще более катастрофическими. Проект СтормВалл направлен именно на предотвращение таких глобальных кризисов.

В рамках проекта планируется вывод на геостационарную орбиту шести специальных аппаратов. Эти устройства будут выбрасывать на границу магнитосферы ионизирующие вещества, такие как барий или литий. Под воздействием солнечного излучения атомы этих веществ теряют электроны и превращаются в плазму. Образовавшийся слой плазмы временно усиливает защитные свойства магнитосферы и препятствует проникновению энергии солнечной бури к Земле.

Руководитель исследования Брайан Уолш отметил, что выведенные в космос вещества не возвращаются в атмосферу. Магнитосфера естественным образом очищается от этих веществ примерно за шесть часов. Однако из-за короткого срока службы щита при затяжных бурях может потребоваться повторение миссии.

Роль ракет Starship

Основной технической проблемой проекта является вес груза, который необходимо доставить в космос. Шесть аппаратов должны вывести в космос объем веществ, эквивалентный примерно двенадцати автоцистернам. По мнению ученых, для выполнения этой задачи потребуется шесть сверхтяжелых ракет Starship компании SpaceX . На данный момент официальные возможности этой ракеты по доставке грузов на геостационарную орбиту полностью не подтверждены.

По данным иксбт.ком, исследователи также рассматривают способы снижения стоимости проекта. В частности, планируется продлить работу СтормВалл за счет более медленного выброса веществ. Хотя сейчас эта идея находится на теоретической стадии, она значима тем, что позволит человечеству не просто наблюдать за солнечными вспышками, но и активно им противостоять.