Турция на пороге ядерной энергетики: завершен первый блок АЭС «Аккую⟫

·37·Технологии
Турция на пороге ядерной энергетики: завершен первый блок АЭС «Аккую⟫

Турция стала как никогда близка к запуску своей первой в истории атомной электростанции. Государственная корпорация «Росатом» сообщила о полном завершении строительных работ на первом энергоблоке АЭС «Аккую». Это событие открывает новую эру в энергетической системе Турции и считается стратегическим шагом на пути к обеспечению энергетической независимости страны. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

По словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, проект в настоящее время вступил в финальную стадию перед вводом в эксплуатацию. На первом энергоблоке начались холодные гидравлические испытания реакторной установки. Ожидается, что этот процесс завершится в ближайшие недели, после чего станция перейдет к пусконаладочным операциям.

Технологическая подготовка и испытания

К настоящему моменту на блоке успешно выполнен ряд важных технологических работ. В частности, завершены работы по сборке реактора, в который загружены имитаторы тепловыделяющих элементов. Также установлены блок защитных труб и верхняя часть реактора, что привело устройство в полную готовность к процессам холодных и горячих испытаний.

Лихачев сравнил текущее состояние проекта с последними ста метрами марафона. Он отметил, что все основные строительно-монтажные работы остались позади, и теперь основное внимание будет сосредоточено на проверке безопасности и стабильности работы систем. Этот этап станет фундаментом для того, чтобы станция безопасно служила десятилетиями в будущем.

Подготовка кадров и масштаб проекта

Параллельно ведется процесс формирования и обучения персонала для управления станцией. По данным иксбт.ком, для обслуживания первого энергоблока сформирован штат из 1930 человек. Примечательно, что более 40 процентов рабочей силы составляют граждане Турции, что свидетельствует о создании в стране новых высокотехнологичных рабочих мест.

Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока мощностью 1200 МВ каждый. В нем установлены реакторы ВВЭР поколения ИИИ+, разработанные Россией. Данная технология отличается полным соответствием современным стандартам безопасности.

Проект реализуется по модели «Буилд-Овн-Операте» (Строить-Владеть-Эксплуатировать). Это означает, что «Росатом» не только строит станцию, но и сохраняет за собой право собственности и эксплуатации в будущем. Для Турции этот проект является не только источником электроэнергии, но и важным фактором на пути к превращению в энергетический хаб региона.

ТурцияАккуюРосатомЭнергетикаАтомная Электростанция
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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