Honor представил сверхпрочный смартфон Кс80 Pro Max: аккумулятор 11 000 mAh и рекорд

·46·Технологии
Honor представил сверхпрочный смартфон Кс80 Pro Max: аккумулятор 11 000 mAh и рекорд

Бренд Honor, занимающий прочные позиции на рынке смартфонов, официально представил свое новое защищенное устройство флагманского уровня — модель Honor Кс80 Pro Max. Этот смартфон привлекает внимание технологического мира не только своими техническими характеристиками, но и абсолютным рекордом в области автономности. Главной особенностью устройства стал установленный в него аккумулятор огромной емкости. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По сообщению издания иксбт.ком, Honor Кс80 Pro Max оснащен батареей емкостью 11 000 mAh. По заявлению производителя, устройство попало в Книгу рекордов Гиннесса, проработав непрерывно в режиме прямого эфира 26 часов 8 минут 34 секунды. Такой показатель является беспрецедентным для современных смартфонов. Также он поддерживает быструю зарядку мощностью 90 В и функцию реверсивной зарядки мощностью 27 В.

Новый процессор и усиленная защита

Смартфон работает на базе нового процессора Snapdragon 6 Ген 5 и оснащен оболочкой МагикОС 10.0 на базе системы Android 16. Благодаря архитектуре Honor Хуммингбирд 2.0 гарантируется стабильная работа системы в течение шести лет. Это позволит пользователям эксплуатировать устройство длительное время без необходимости обновления.

В вопросах прочности Honor Кс80 Pro Max претендует на звание непревзойденного в своем классе. Устройство защищено от пыли и воды по стандарту ИП69К и выдерживает погружение в воду на глубину до 10 метров. Кроме того, оно не повреждается при падении на твердую поверхность с высоты 3 метров, что подтверждено сертификатом СГС Голд Лабел.

Экран и мультимедийные возможности

Устройство оснащено 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5К (1280 × 2788 пикселей). Частота обновления экрана составляет 120 Hz, а пиковая яркость достигает рекордных 10 000 нит. Толщина рамок вокруг экрана составляет всего 1,3 мм, что полностью соответствует требованиям современного дизайна.

Другие технические характеристики смартфона включают следующее:

  • Основная камера: 50-мегапиксельный сенсор;
  • Дополнительные модули: чип NFC, ИК-порт (для дистанционного управления) и стереодинамики;
  • Габариты: толщина 8,08 мм, вес 203 грамма;
  • Варианты памяти: от 8/128 GB до 12/512 GB.
В вопросах ценообразования Honor придерживается довольно либеральной политики. На китайском рынке стартовая цена устройства начинается от 295 долларов США, а топовая версия оценивается в 415 долларов. Ожидается, что при официальном выходе этой модели на рынок Узбекистана она станет популярной среди любителей активного образа жизни и путешественников благодаря своей прочности и длительному времени автономной работы.

HonorСмартфонSnapdragonТехнологииАккумулятор
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сотрудничество Google DeepMind и А24: в Голливуде начинается эра искусственного интеллектаСотрудничество Google DeepMind и А24: в Голливуде начинается эра искусственного интеллектаВчера, 23:55SpaceX обновила исторический рекорд: компания запустила больше спутников, чем все человечествоSpaceX обновила исторический рекорд: компания запустила больше спутников, чем все человечествоВчера, 23:28Компания Anthropic может запрашивать документы, удостоверяющие личность, у пользователей ClaudeКомпания Anthropic может запрашивать документы, удостоверяющие личность, у пользователей ClaudeВчера, 23:27Классические части Калл оф Дутй: Блак Опс возвращаются на консоли PlayStationКлассические части Калл оф Дутй: Блак Опс возвращаются на консоли PlayStationВчера, 22:55Amazon тестирует нового ИИ-помощника Алекса+ в ИндииAmazon тестирует нового ИИ-помощника Алекса+ в ИндииВчера, 22:51NVIDIA в 15 тысяч раз ускорила изучение тайн космоса с помощью AINVIDIA в 15 тысяч раз ускорила изучение тайн космоса с помощью AIВчера, 22:23
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу