Honor представил сверхпрочный смартфон Кс80 Pro Max: аккумулятор 11 000 mAh и рекорд

Бренд Honor, занимающий прочные позиции на рынке смартфонов, официально представил свое новое защищенное устройство флагманского уровня — модель Honor Кс80 Pro Max. Этот смартфон привлекает внимание технологического мира не только своими техническими характеристиками, но и абсолютным рекордом в области автономности. Главной особенностью устройства стал установленный в него аккумулятор огромной емкости. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

По сообщению издания иксбт.ком, Honor Кс80 Pro Max оснащен батареей емкостью 11 000 mAh. По заявлению производителя, устройство попало в Книгу рекордов Гиннесса, проработав непрерывно в режиме прямого эфира 26 часов 8 минут 34 секунды. Такой показатель является беспрецедентным для современных смартфонов. Также он поддерживает быструю зарядку мощностью 90 В и функцию реверсивной зарядки мощностью 27 В.

Новый процессор и усиленная защита

Смартфон работает на базе нового процессора Snapdragon 6 Ген 5 и оснащен оболочкой МагикОС 10.0 на базе системы Android 16. Благодаря архитектуре Honor Хуммингбирд 2.0 гарантируется стабильная работа системы в течение шести лет. Это позволит пользователям эксплуатировать устройство длительное время без необходимости обновления.

В вопросах прочности Honor Кс80 Pro Max претендует на звание непревзойденного в своем классе. Устройство защищено от пыли и воды по стандарту ИП69К и выдерживает погружение в воду на глубину до 10 метров. Кроме того, оно не повреждается при падении на твердую поверхность с высоты 3 метров, что подтверждено сертификатом СГС Голд Лабел.

Экран и мультимедийные возможности

Устройство оснащено 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5К (1280 × 2788 пикселей). Частота обновления экрана составляет 120 Hz, а пиковая яркость достигает рекордных 10 000 нит. Толщина рамок вокруг экрана составляет всего 1,3 мм, что полностью соответствует требованиям современного дизайна.

Другие технические характеристики смартфона включают следующее:

Основная камера: 50-мегапиксельный сенсор;

Дополнительные модули: чип NFC, ИК-порт (для дистанционного управления) и стереодинамики;

Габариты: толщина 8,08 мм, вес 203 грамма;

Варианты памяти: от 8/128 GB до 12/512 GB.

В вопросах ценообразования Honor придерживается довольно либеральной политики. На китайском рынке стартовая цена устройства начинается от 295 долларов США, а топовая версия оценивается в 415 долларов. Ожидается, что при официальном выходе этой модели на рынок Узбекистана она станет популярной среди любителей активного образа жизни и путешественников благодаря своей прочности и длительному времени автономной работы.