NVIDIA объявила о решении проблемы потребления воды искусственным интеллектом

·27·Технологии
NVIDIA объявила о решении проблемы потребления воды искусственным интеллектом

Крупнейший в мире производитель чипов NVIDIA представил новую систему охлаждения, направленную на резкое сокращение потребления воды в центрах обработки данных. Представители компании отметили, что эта технология может свести к почти нулевому уровню одну из крупнейших экологических проблем систем искусственного интеллекта — огромный расход воды. Однако отраслевые эксперты рекомендуют с осторожностью относиться к этому заявлению. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Согласно интервью директора по устойчивому развитию NVIDIA Джоша Паркера изданию Аксиос, с помощью новой системы проблема потребления воды центрами обработки данных практически решена. Технология основана на системе жидкостного охлаждения с замкнутым циклом, которая эффективно отводит тепло из устройств и устраняет потребность во внешних источниках воды. Это рассматривается как революционная новость, особенно для огромных серверных ферм, оснащенных чипами NVIDIA.

Технология замкнутого цикла и горячей воды

Принцип работы новой системы специфичен: она подает жидкость с температурой 45°К на серверные стойки. Хотя для человека это кажется горячим, для компьютерных чипов это считается идеальной температурой. Жидкость проходит через серверы и выходит при температуре 55°К, унося с собой большое количество тепла. Самое главное, что при такой температуре внешнее охлаждение может осуществляться через пассивные радиаторы, в результате чего отпадает необходимость в методе испарительного охлаждения (евапоративе кулинг).

По данным иксбт.ком, такая система не только экономит воду, но и делает центры обработки данных значительно тише и энергоэффективнее. Это связано с тем, что существенно снижается потребность в огромных вентиляторах и чиллерах, используемых в традиционных системах охлаждения. В определенных климатических условиях это может сократить расход воды на объекте до 100%.

Невидимая сторона проблемы

Однако, по мнению аналитиков TechCrunch, NVIDIA учитывает только расход внутри здания центра обработки данных. На самом деле «водный след» искусственного интеллекта гораздо шире. Проблема в том, что электростанции, обеспечивающие центры обработки данных электроэнергией, а также процесс производства чипов по-прежнему требуют огромного количества воды.

Эксперты подчеркивают, что решение NVIDIA может покрыть лишь одну четвертую или одну треть общего потребления воды. Если центр обработки данных получает энергию от станций, работающих на ископаемом топливе (угле или газе), то расход воды во внешней среде может нивелировать экономию на самом объекте. Кроме того, процесс изготовления чипов на заводах остается одной из самых водозатратных отраслей промышленности в мире.

Подводя итог, технология, представленная NVIDIA, является важным шагом на пути к экологизации инфраструктуры искусственного интеллекта. Однако для того, чтобы отрасль стала полностью «зеленой», необходимо коренным образом реформировать не только охлаждение серверов, но и источники энергии, а также производственную цепочку. Пока же жажда искусственного интеллекта к воде остается актуальной проблемой в глобальном масштабе.

NVIDIAИскусственный ИнтеллектТехнологииЭкологияЦентр Обработки Данных
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