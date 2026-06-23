Крупное обновление для умных дверных замков Huawei: представлена система HarmonyOS 6.1

В мире современных технологий не только смартфоны или компьютеры, но и бытовые приборы начинают нуждаться в регулярных обновлениях программного обеспечения. Компания Huawei объявила о крупном системном обновлении для своего умного дверного замка Huawei M2. Теперь устройство переведено на операционную систему HarmonyOS 6.1, что выводит эффективность его работы на новый уровень. Об этом сообщает Ixbt.com.

По данным ixbt.com, основная цель обновления заключается в повышении стабильности устройства и дальнейшем совершенствовании функций безопасности. Инженеры Huawei пересмотрели внутренние алгоритмы системы, сосредоточившись на создании максимального удобства для пользователей в повседневном использовании.

Сканер отпечатков пальцев и стабильность системы

Одним из наиболее важных изменений в обновлении стало коренное улучшение алгоритма распознавания отпечатков пальцев. В результате скорость работы сканера значительно увеличилась, а точность идентификации поднялась на высокий уровень. Это обеспечивает стабильную работу датчика даже при длительном использовании.

Также были оптимизированы системные логические процессы управления замком. Разработчики отмечают, что это снижает вероятность зависаний или возникновения ошибок в различных сценариях использования. Гарантируется бесперебойная и безошибочная работа устройства в режиме 24/7.

Уведомления и интеграция со Smart Life

В новом программном обеспечении особое внимание было уделено системе уведомлений и звуковых сигналов. Теперь функция «бесшумного режима» стала еще умнее: основные операции могут выполняться без звука, однако важные предупреждения не останутся незамеченными.

В частности, критические сообщения, такие как низкий заряд батареи или обновление системы, мгновенно отправляются в приложение Smart Life на смартфоне пользователя. Это еще больше расширяет возможности удаленного контроля безопасности дома.

На рынке Узбекистана гаджеты экосистемы умного дома бренда Huawei также становятся все более популярными. Подобные обновления еще раз доказывают, что концепция «умного дома» является не только символом комфорта, но и высокого уровня безопасности и надежности. Владельцы Huawei M2 могут загрузить обновление через приложение Smart Life.