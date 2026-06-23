Компания Meta представила доступные и современные смарт-очки Meta Глассес

·69·Технологии
Компания Meta представила доступные и современные смарт-очки Meta Глассес

Компания Meta, один из ведущих представителей мира технологий, официально продемонстрировала новое поколение своих смарт-очков — линейку Meta Глассес. Ожидается, что данные устройства вызовут большой интерес на рынке не только благодаря функциональности, но и доступной цене. Новый гаджет поступил в продажу по цене от 299 долларов, что значительно дешевле аналогичных продуктов конкурентов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Данный проект был реализован в сотрудничестве Meta и гиганта оптической индустрии ЭссилорЛуксоттика. Стоит отметить, что в отличие от предыдущих моделей, на новых устройствах отсутствуют логотипы брендов Рай-Бан или Оаклей; они выпускаются полностью под брендом Meta. По данным Кунтерпоинт Ресеарч, эти две компании в настоящее время контролируют более 80 процентов рынка смарт-очков.

Технические возможности и разнообразие дизайна

Хотя Meta Глассес не оснащены экраном, в их корпус встроены высококачественная камера и персональные динамики. На устройстве имеется специальная кнопка, которая по умолчанию запускает голосового помощника Meta AI. Пользователи могут настроить эту кнопку на выполнение других функций по своему желанию. Очки работают более 8 часов на одном заряде, а специальный чехол обеспечивает дополнительные 40 часов автономности.

Компания также уделила особое внимание вопросу дизайна. На данный момент пользователям предлагается несколько вариантов оправ:

  • Meta Адвентурер: классическая модель прямоугольной формы;
  • Meta Фурй: более массивная оправа, близкая к мужскому стилю;
  • Meta Глассес бй Кйлие: изящная овальная модель, созданная в сотрудничестве с известной моделью Кйлие Дженнер.

Искусственный интеллект и новые функции

Встроенный помощник Meta AI призван облегчить повседневную жизнь пользователя. Он может отвечать на вопросы о спортивных результатах или ближайших ресторанах, а также анализировать то, что видит пользователь, и предоставлять информацию. В ближайшее время ожидается добавление системы пешеходной навигации (Педестриан навигатион).

Кроме того, Meta сообщила о добавлении 14 новых языков для функции живого перевода, включая японский, китайский, хинди и корейский. Это значительно облегчит общение для путешественников и людей, говорящих на разных языках. Для пользователей из Узбекистана данный гаджет также будет иметь большое значение, помогая в международном общении через английский язык.

Выход Meta Глассес на рынок произошел через неделю после того, как компания-конкурент Снап представила свои смарт-очки Спекс по цене 2 195 долларов. Такая резкая разница в цене свидетельствует о стремлении Meta к массовости в этом сегменте. В настоящее время новые устройства поступили в продажу в ряде стран в различных цветовых комбинациях и с разными линзами.

MetaMeta GlassesСмарт-очкиИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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