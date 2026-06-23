Рынок устройств памяти резко подорожает: цены будут расти до 2028 года

·5·Технологии
Рынок устройств памяти резко подорожает: цены будут расти до 2028 года

На глобальном технологическом рынке ожидается беспрецедентный рост цен на устройства памяти (DRAM и NAND) в ближайшие месяцы и годы. Новый отчет аналитиков инвестиционного банка Джеффериес Финанкиал Груп из Нью-Йорка показывает, что вторая половина текущего года станет серьезным финансовым испытанием для потребителей и производителей. Эта тенденция напрямую повлияет не только на комплектующие для ПК, но и на смартфоны, а также серверное оборудование. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным Джеффериес, в третьем квартале текущего года цены на чипы памяти могут подскочить на 40-50% по сравнению с предыдущим кварталом. В четвертом квартале ожидается еще один рост на 30-40%. Такой резкий скачок приведет к увеличению себестоимости технологических устройств и подорожанию конечных продуктов в розничной торговле. На рынке Узбекистана также неизбежно ощутятся эти глобальные колебания в ценах на импортируемую технику.

Долгосрочный дефицит и прогноз цен

Эксперты отмечают, что темпы роста цен не ограничатся только текущим годом. Прогнозируется, что в течение 2027 года ежегодный рост цен составит от 40% до 45%. Аналитики Джеффериес утверждают, что рынок может немного стабилизироваться только к 2028 году. До этого периода спрос будет продолжать превышать предложение.

Крупная независимая исследовательская компания из Азии Алетеиа Капитал также поддерживает эти прогнозы. Хотя Алетеиа подошла к вопросу более осторожно, предполагая 30-процентный рост в третьем квартале, обе организации единодушны в одном: кризисная ситуация на рынке памяти не найдет решения до 2028 года. Это означает, что ждать дешевых чипов памяти в ближайшие четыре года бессмысленно.

Производственные мощности и новые технологии

Хотя в 2028 году ожидается снижение цен, оно будет весьма скромным — примерно на 15-20%. Это объясняется постепенным расширением глобальных производственных мощностей. Пока же производители направляют все свои усилия на технологии нового поколения. Например, компания Samsung Электроникс недавно объявила о разработке самого быстрого в индустрии решения Универсал Флаш Стораге (UFS) 5.0.

Подводя итог, развитие систем AI и потребность в высокоскоростной обработке данных поднимают спрос на чипы памяти до рекордного уровня. Для потребителей это серьезный сигнал о том, что нужно быть готовыми к росту цен на новые гаджеты и комплектующие для ПК. В ближайшие годы устройства памяти станут одним из самых дорогих компонентов в себестоимости технологических продуктов.

ПамятьТехнологииЦеныSamsungJefferies
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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