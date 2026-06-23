Компания Anthropic представила нового ИИ-агента Claude Таг для Slack

·40·Технологии
Компания Anthropic представила нового ИИ-агента Claude Таг для Slack

Anthropic, один из ведущих стартапов в области искусственного интеллекта, анонсировал новую функцию под названием Claude Таг, предназначенную для корпоративного мессенджера Slack. Эта технология представляет собой не просто обычного чат-бота, а полноценного члена команды — умного агента, который постоянно изучает внутренние данные компании. Инструмент, представленный на стадии исследования, призван радикально повысить эффективность работы в организациях. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

Основное отличие системы Claude Таг заключается в её способности к постоянной памяти и пониманию контекста. По данным Anthropic, агент, вызываемый через тег @Claude, отслеживает переписку в каналах Slack и со временем накапливает больше знаний о рабочих процессах компании. Это позволяет ему давать точные ответы на запросы сотрудников, основываясь не на общих знаниях, а на специфике конкретной организации.

Командная работа и безопасность данных

Новая функция будет доступна клиентам, использующим тарифные планы Claude Энтерприсе и Claude Теам. Важным моментом является то, что Claude Таг имеет единый идентификатор в рамках одного канала. Это означает, что любой член команды может видеть работу ИИ и продолжить общение с того момента, где остановился предыдущий разговор. Это выводит командное взаимодействие на новый уровень.

Что касается безопасности, системные администраторы строго определяют, к каким каналам Claude имеет доступ и какими данными может пользоваться. Например, агент Claude, настроенный для юридического отдела, не будет иметь доступа к конфиденциальной переписке инженерного отдела. Это предотвращает утечку корпоративных данных и помогает создать специализированного помощника для каждого подразделения.

Автономный режим и управление задачами

Claude Таг не только отвечает на вопросы, но и способен выполнять сложные задачи. При получении четкого поручения он разбивает работу на несколько этапов, использует разрешенные инструменты и представляет результат в виде отчета прямо в Slack. Также предусмотрен «амбиент» (фоновый) режим, в котором агент может проявлять инициативу в следующих случаях:

  • информирование команды о важных новостях;
  • напоминание о релевантной информации из других отделов организации;
  • уведомления о забытых задачах или незавершенных обсуждениях.
Представители Anthropic сравнивают этот опыт с «работой с настоящим коллегой». Сегодня в корпоративном сегменте такие платформы, как Microsoft Copilot, Snowflake и Глеан, также фокусируются на анализе внутренних баз знаний компаний. Claude Таг стремится выделиться в этой конкурентной борьбе за счет максимального освоения контекста непосредственно внутри Slack — центра рабочих коммуникаций.

AnthropicClaudeSlackИскусственный ИнтеллектТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Китай запустил в космос новую ракету Лонг Марч 7А: время подготовки сократилось вдвоеКитай запустил в космос новую ракету Лонг Марч 7А: время подготовки сократилось вдвоеВчера, 22:52Рынок устройств памяти резко подорожает: цены будут расти до 2028 годаРынок устройств памяти резко подорожает: цены будут расти до 2028 годаВчера, 21:56Китай вышел в лидеры гонки суперкомпьютеров: ЛинеШине не имеет равных в миреКитай вышел в лидеры гонки суперкомпьютеров: ЛинеШине не имеет равных в миреВчера, 21:28Эра сетей 2Г в Гонконге официально завершенаЭра сетей 2Г в Гонконге официально завершенаВчера, 20:51Пользователи ЛастПасс снова под угрозой: утечка данных произошла из-за взлома системы КлуеПользователи ЛастПасс снова под угрозой: утечка данных произошла из-за взлома системы КлуеВчера, 20:30ХалоБраид: робототехника сократит время плетения кос с 12 часов до нескольких минутХалоБраид: робототехника сократит время плетения кос с 12 часов до нескольких минутВчера, 20:25
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу