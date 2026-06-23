Компания Anthropic представила нового ИИ-агента Claude Таг для Slack

Anthropic, один из ведущих стартапов в области искусственного интеллекта, анонсировал новую функцию под названием Claude Таг, предназначенную для корпоративного мессенджера Slack. Эта технология представляет собой не просто обычного чат-бота, а полноценного члена команды — умного агента, который постоянно изучает внутренние данные компании. Инструмент, представленный на стадии исследования, призван радикально повысить эффективность работы в организациях. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

Основное отличие системы Claude Таг заключается в её способности к постоянной памяти и пониманию контекста. По данным Anthropic, агент, вызываемый через тег @Claude, отслеживает переписку в каналах Slack и со временем накапливает больше знаний о рабочих процессах компании. Это позволяет ему давать точные ответы на запросы сотрудников, основываясь не на общих знаниях, а на специфике конкретной организации.

Командная работа и безопасность данных

Новая функция будет доступна клиентам, использующим тарифные планы Claude Энтерприсе и Claude Теам. Важным моментом является то, что Claude Таг имеет единый идентификатор в рамках одного канала. Это означает, что любой член команды может видеть работу ИИ и продолжить общение с того момента, где остановился предыдущий разговор. Это выводит командное взаимодействие на новый уровень.

Что касается безопасности, системные администраторы строго определяют, к каким каналам Claude имеет доступ и какими данными может пользоваться. Например, агент Claude, настроенный для юридического отдела, не будет иметь доступа к конфиденциальной переписке инженерного отдела. Это предотвращает утечку корпоративных данных и помогает создать специализированного помощника для каждого подразделения.

Автономный режим и управление задачами

Claude Таг не только отвечает на вопросы, но и способен выполнять сложные задачи. При получении четкого поручения он разбивает работу на несколько этапов, использует разрешенные инструменты и представляет результат в виде отчета прямо в Slack. Также предусмотрен «амбиент» (фоновый) режим, в котором агент может проявлять инициативу в следующих случаях:

информирование команды о важных новостях;

напоминание о релевантной информации из других отделов организации;

уведомления о забытых задачах или незавершенных обсуждениях.

Представители Anthropic сравнивают этот опыт с «работой с настоящим коллегой». Сегодня в корпоративном сегменте такие платформы, как Microsoft Copilot, Snowflake и Глеан, также фокусируются на анализе внутренних баз знаний компаний. Claude Таг стремится выделиться в этой конкурентной борьбе за счет максимального освоения контекста непосредственно внутри Slack — центра рабочих коммуникаций.