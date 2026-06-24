Марк Цукерберг выходит на рынок предсказаний: Meta готовит новый проект Арена

Глава корпорации Meta Марк Цукерберг проявляет серьезный интерес к новому направлению — рынкам предсказаний (предиктион маркетс), с целью дальнейшего расширения экосистемы социальных сетей. По данным издания Те Нью-Йорк Тимес, миллиардер разрешил разработать внутри компании отдельное мобильное приложение под названием «Арена». Этот проект по принципу работы напоминает платформу Polymarket, ставшую популярной в последнее время. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Ожидается, что проект «Арена» будет функционировать независимо от других социальных сетей в составе Meta. Тем не менее, такие платформы, как Facebook и Instagram, могут служить инструментом для привлечения пользователей в новое приложение. Хотя на данный момент проект имеет экспериментальный статус, Цукерберг определил его как одну из приоритетных задач компании.

Виртуальные баллы и игровая механика

Интересно, что на начальном этапе Арена не будет предоставлять возможность делать ставки на реальные деньги. Вместо этого пользователи будут собирать виртуальные баллы за правильные прогнозы развития определенных событий. Хотя такой подход делает платформу больше похожей на видеоигру, по мнению экспертов, в будущем в систему может быть добавлена возможность использования реальных денежных средств.

Рынки предсказаний за последний год пережили колоссальный финансовый рост в глобальном масштабе. Например, объем торгов на таких платформах, как Polymarket и Kalshi, к апрелю текущего года достиг десятков миллиардов долларов. Такой успех не оставил равнодушными и других технологических гигантов. В частности, социальная сеть Кс под руководством Илона Маска в прошлом году наладила сотрудничество с Polymarket.

Юридические проблемы и противоречия

Однако эта сфера связана не только с доходами, но и с серьезными юридическими спорами. Некоторые штаты США подали в суд на рынки предсказаний, обвинив их в нарушении законов об азартных играх. Кроме того, наблюдаются случаи извлечения выгоды из прогнозов с использованием инсайдерской информации. Примером могут служить расследования, связанные с бывшими военными и политиком Джорджем Сантосом, которые использовали данные об операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Для Meta проект Арена является не только способом привлечения новых пользователей, но и удобной площадкой для тестирования возможностей в области AI и анализа данных. Для пользователей из Узбекистана такие платформы в будущем могут стать интерактивным способом наблюдения за глобальными политическими и экономическими процессами. На данный момент Meta не раскрывала официальную дату запуска проекта.