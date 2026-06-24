Марк Цукерберг выходит на рынок предсказаний: Meta готовит новый проект Арена

·35·Технологии
Марк Цукерберг выходит на рынок предсказаний: Meta готовит новый проект Арена

Глава корпорации Meta Марк Цукерберг проявляет серьезный интерес к новому направлению — рынкам предсказаний (предиктион маркетс), с целью дальнейшего расширения экосистемы социальных сетей. По данным издания Те Нью-Йорк Тимес, миллиардер разрешил разработать внутри компании отдельное мобильное приложение под названием «Арена». Этот проект по принципу работы напоминает платформу Polymarket, ставшую популярной в последнее время. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Ожидается, что проект «Арена» будет функционировать независимо от других социальных сетей в составе Meta. Тем не менее, такие платформы, как Facebook и Instagram, могут служить инструментом для привлечения пользователей в новое приложение. Хотя на данный момент проект имеет экспериментальный статус, Цукерберг определил его как одну из приоритетных задач компании.

Виртуальные баллы и игровая механика

Интересно, что на начальном этапе Арена не будет предоставлять возможность делать ставки на реальные деньги. Вместо этого пользователи будут собирать виртуальные баллы за правильные прогнозы развития определенных событий. Хотя такой подход делает платформу больше похожей на видеоигру, по мнению экспертов, в будущем в систему может быть добавлена возможность использования реальных денежных средств.

Рынки предсказаний за последний год пережили колоссальный финансовый рост в глобальном масштабе. Например, объем торгов на таких платформах, как Polymarket и Kalshi, к апрелю текущего года достиг десятков миллиардов долларов. Такой успех не оставил равнодушными и других технологических гигантов. В частности, социальная сеть Кс под руководством Илона Маска в прошлом году наладила сотрудничество с Polymarket.

Юридические проблемы и противоречия

Однако эта сфера связана не только с доходами, но и с серьезными юридическими спорами. Некоторые штаты США подали в суд на рынки предсказаний, обвинив их в нарушении законов об азартных играх. Кроме того, наблюдаются случаи извлечения выгоды из прогнозов с использованием инсайдерской информации. Примером могут служить расследования, связанные с бывшими военными и политиком Джорджем Сантосом, которые использовали данные об операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Для Meta проект Арена является не только способом привлечения новых пользователей, но и удобной площадкой для тестирования возможностей в области AI и анализа данных. Для пользователей из Узбекистана такие платформы в будущем могут стать интерактивным способом наблюдения за глобальными политическими и экономическими процессами. На данный момент Meta не раскрывала официальную дату запуска проекта.

MetaMark ZuckerbergArenaPolymarketТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В США искусственный интеллект обвиняют в искусственном завышении цен на бензинВ США искусственный интеллект обвиняют в искусственном завышении цен на бензинСегодня, 01:29Искусственный интеллект на службе природы: знакомьтесь с умной кормушкой КивибитИскусственный интеллект на службе природы: знакомьтесь с умной кормушкой КивибитСегодня, 01:24Фуджифилм представила новую камеру Инстакс Виде 400: аналоговые фото в более широком форматеФуджифилм представила новую камеру Инстакс Виде 400: аналоговые фото в более широком форматеСегодня, 01:23Крупная кибератака на компанию Клуе: хакеры проникли в систему через данные 2022 годаКрупная кибератака на компанию Клуе: хакеры проникли в систему через данные 2022 годаСегодня, 00:53Смартфоны Honor получат секретную функцию Samsung Galaxy S26 UltraСмартфоны Honor получат секретную функцию Samsung Galaxy S26 UltraСегодня, 00:53Менло Вентурес собрала рекордные 3 миллиарда долларов благодаря успеху AnthropicМенло Вентурес собрала рекордные 3 миллиарда долларов благодаря успеху AnthropicСегодня, 00:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу